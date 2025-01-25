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Posted 25 января, 10:11

Published 25 января, 10:11

Modified 25 января, 10:14

Updated 25 января, 10:14

Автомобилистам рассказали об опасностях на дороге из-за сильного тумана

Автомобилистам рассказали об опасностях на дороге из-за сильного тумана

25 января 2025, 10:11
Фото: Шедеврум. Автомобилистам рассказали об опасностях на дороге из-за сильного тумана
На неделю Ростовскую область накрыл густой туман. В связи с этим обстановка на проезжих частях стала опасной. Накануне из-за непогоды перевернулся автобус набитый людьми, сообщает Госавтоинспекция региона.

Автобус опрокинулся на трассе «Подъезд от М-4 к городу Зверево» в Ростовской области 24 января. Водитель просто не справился с управлением из-за плохой видимости и выехал с дороги. Транспортное средство не устояло на колесах и легло на бок. Всего в автобусе было девять человек, один из них попал в больницу.

Согласно прогнозу синоптиков, туман в области продлится с 24 по 30 января. Атмосферное явление ожидается в ночное и утреннее время.

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Добавим, что сотрудники Госавтоинспекции региона просят водителей не превышать скорость и не совершать необдуманных маневров в сложных погодных условиях.

До этого на оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машин.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Погода#Транспорт#Авария#Дорожное движение#Погодные условия#Перевернутый автомобиль
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