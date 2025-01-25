Автомобилистам рассказали об опасностях на дороге из-за сильного тумана

Posted 25 января, 10:11
Published 25 января, 10:11
Modified 25 января, 10:14
Updated 25 января, 10:14
Автобус опрокинулся на трассе «Подъезд от М-4 к городу Зверево» в Ростовской области 24 января. Водитель просто не справился с управлением из-за плохой видимости и выехал с дороги. Транспортное средство не устояло на колесах и легло на бок. Всего в автобусе было девять человек, один из них попал в больницу.
Согласно прогнозу синоптиков, туман в области продлится с 24 по 30 января. Атмосферное явление ожидается в ночное и утреннее время.
Добавим, что сотрудники Госавтоинспекции региона просят водителей не превышать скорость и не совершать необдуманных маневров в сложных погодных условиях.
До этого на оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машин.