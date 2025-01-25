Дочь писателя Михаила Шолохова скончалась в Ростовской области

Posted 25 января, 06:59
Published 25 января, 06:59
Modified 25 января, 07:01
Updated 25 января, 07:01
О смерти Светланы Михайловны сообщили в государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова. Сотрудники рассказали, что дочь писателя скончалась 23 января.
Светлана Шолохова росла в станице Вешенской. Там она училась в школе до восьмого класса. А когда началась Великая Отечественная война, семья писателя переехала в Уральскую область. Там девочка окончила школу и поступила в МГУ на химфак. Через три года ей пришлось перейти на филологический факультет в Ленинградском университете из-за состояния здоровья.
Дочь Шолохова работала в Таллинском пединституте на кафедре русского языка и литературы. Затем вышла замуж и сменила сферу деятельности. Светлана Шолохова трудилась в редакции журналов и газет, а также в Хабаровском пединституте.
После смерти супруга женщина некоторое время жила в Москве, но вскоре вернулась в родную Ростовскую область. С 1994 года она работала в музее-заповеднике М. А. Шолохова ученым секретарем. Она много лет восстанавливала рукописные черновики отца. А позже занялась подготовкой к изданию авторской редакции романа «Тихий Дон». В 2011 году стала лауреатом Большой литературной премии России.
Прощание с литературоведом и текстологом Светланой Шолоховой состоится утром 25 января в 11.00 мск возле усадьбы ее отца Михаила Шолохова.
Из четырех детей писателя в живых осталась только младшая дочь Мария. Ей 3 января исполнилось 87 лет. Сыновья Михаил и Александр скончались в 2013 и 1990 году соответственно. Михаилу было 78 лет, а Александру — 60. Теперь не стало и Светланы.
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