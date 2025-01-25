Дочь писателя Михаила Шолохова скончалась в Ростовской области

После смерти супруга женщина некоторое время жила в Москве, но вскоре вернулась в родную Ростовскую область. С 1994 года она работала в музее-заповеднике М. А. Шолохова ученым секретарем. Она много лет восстанавливала рукописные черновики отца. А позже занялась подготовкой к изданию авторской редакции романа «Тихий Дон». В 2011 году стала лауреатом Большой литературной премии России.