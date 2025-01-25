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Posted 25 января, 15:10

Published 25 января, 15:10

Modified 25 января, 15:12

Updated 25 января, 15:12

Итоги субботы: густой туман накрыл Ростовскую область и опрокинул автобус с шахтерами

Итоги субботы: густой туман накрыл Ростовскую область и опрокинул автобус с шахтерами

25 января 2025, 15:10
Фото: Шедеврум. Итоги субботы: густой туман накрыл Ростовскую область и опрокинул автобус с шахтерами
Видимость в Ростове-на-Дону полностью упала из-за густого тумана, тем временем на автодороге в Звереве опрокинулся автобус, перевозивший шахтеров, а в донскую столицу придет аномальное потепление до +7 градусов.

Сильный туман

Ночью на Ростов-на-Дону опустился густой туман. Один из автомобилистов решил показать, какого это ездить в такую погоду. На видно заметно, что видимость составляет всего несколько десятков метров. В дали видно только расплывшиеся огни фонарей, светофоров и вывесок.

Ростовчане даже сравнили себя с ежиками, которым приходится передвигаться в тумане наощупь.

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ДТП с автобусом

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области рассказали, что 24 января недалеко от Зверево произошло ДТП. По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не смог справиться с управлением из-за сильного тумана. Транспортное средство вылетело с трассы и упало на бок.

В автобусе находилось девять работников шахты. Одному из них понадобилась скорая медицинская помощь, поэтому его госпитализировали.

В связи со случившемся прокуратура региона начала проверку, которая выявит были ли нарушены законы о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.

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Прогноз погоды

Наступающая неделя порадует жителей Ростова-на-Дону теплой и местами солнечной погодой. Так, в первую ее половину, с 27 по 29 января, температура воздуха будет варьироваться от -1 до +4 градусов Цельсия. Осадков не ожидается. Скорость ветра упадет до шести метров в секунду.

Вторая половина недели будет еще теплее. В четверг, 30 января, столбики термометров покажут до +7 градусов днем и до 0 градусов ночью. После полудня начнется небольшой дождь. Всего выпадет примерно 0,7 миллиметра осадков.

Пятница, 31 января, пройдет без дождя и снега. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью — опустится до +1 градуса.

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