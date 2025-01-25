Итоги субботы: густой туман накрыл Ростовскую область и опрокинул автобус с шахтерами

Posted 25 января, 15:10
Published 25 января, 15:10
Modified 25 января, 15:12
Updated 25 января, 15:12
Ночью на Ростов-на-Дону опустился густой туман. Один из автомобилистов решил показать, какого это ездить в такую погоду. На видно заметно, что видимость составляет всего несколько десятков метров. В дали видно только расплывшиеся огни фонарей, светофоров и вывесок.
Ростовчане даже сравнили себя с ежиками, которым приходится передвигаться в тумане наощупь.
Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области рассказали, что 24 января недалеко от Зверево произошло ДТП. По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не смог справиться с управлением из-за сильного тумана. Транспортное средство вылетело с трассы и упало на бок.
В автобусе находилось девять работников шахты. Одному из них понадобилась скорая медицинская помощь, поэтому его госпитализировали.
В связи со случившемся прокуратура региона начала проверку, которая выявит были ли нарушены законы о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.
Наступающая неделя порадует жителей Ростова-на-Дону теплой и местами солнечной погодой. Так, в первую ее половину, с 27 по 29 января, температура воздуха будет варьироваться от -1 до +4 градусов Цельсия. Осадков не ожидается. Скорость ветра упадет до шести метров в секунду.
Вторая половина недели будет еще теплее. В четверг, 30 января, столбики термометров покажут до +7 градусов днем и до 0 градусов ночью. После полудня начнется небольшой дождь. Всего выпадет примерно 0,7 миллиметра осадков.
Пятница, 31 января, пройдет без дождя и снега. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью — опустится до +1 градуса.