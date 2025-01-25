Итоги субботы: густой туман накрыл Ростовскую область и опрокинул автобус с шахтерами

Ночью на Ростов-на-Дону опустился густой туман. Один из автомобилистов решил показать, какого это ездить в такую погоду. На видно заметно, что видимость составляет всего несколько десятков метров. В дали видно только расплывшиеся огни фонарей, светофоров и вывесок.