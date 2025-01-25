Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 12 часов

Posted 25 января, 16:50
Published 25 января, 16:50
Modified 25 января, 16:52
Updated 25 января, 16:52
Напомним, что по прогнозу астрономов, магнитная буря в Ростовской области должна была продлиться сутки и закончится в субботу вечером, 25 января. Однако возбуждение геомагнитного поля Земли продлилось до утра воскресенья, 26 января.
В этот промежуток времени магнитная буря достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1.
Добавим, что из-за магнитной бури у метеозависимых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием. На фоне сильной солнечной активности чаще всего начинает болеть голова, появляется недомогание, слабость и даже мигрень.
Ранее RostovGazeta рассказала, что стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке в Ростове.