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Posted 25 января, 16:50

Published 25 января, 16:50

Modified 25 января, 16:52

Updated 25 января, 16:52

Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 12 часов

Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 12 часов

25 января 2025, 16:50
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря в Ростовской области продлится еще 12 часов
Магнитная буря, которая началась в пятницу, 24 января, продолжает бушевать на территории Ростовской области. Солнечная активность сохранится еще на 12 часов, сообщает Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Напомним, что по прогнозу астрономов, магнитная буря в Ростовской области должна была продлиться сутки и закончится в субботу вечером, 25 января. Однако возбуждение геомагнитного поля Земли продлилось до утра воскресенья, 26 января.

В этот промежуток времени магнитная буря достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1.

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Добавим, что из-за магнитной бури у метеозависимых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием. На фоне сильной солнечной активности чаще всего начинает болеть голова, появляется недомогание, слабость и даже мигрень.

Ранее RostovGazeta рассказала, что стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке в Ростове.

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