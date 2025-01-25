Машины застряли в большой пробке на Михаила Нагибина из-за ДТП в Ростове

Posted 25 января, 15:29
Published 25 января, 15:29
Modified 25 января, 15:31
Updated 25 января, 15:31
В субботу вечером, 25 января, на пересечении улицы Турмалиновская и проспекта Михаила Нагибина столкнулись по меньшей мере два транспортных средства. В связи с этим начала расти большая пробка. Автомобили стоят от площади Гагарина до торгового центра «РИО». Общая длина пробки составляет 1,6 километра.
Однако из-за затора на Михаила Нагибина движение постепенно затрудняется и на других улицах. Так, пробка появилась на улице Турмалиновской (по всей ее территории), на улице Текучева (рядом с ипподромом), а также на Ворошиловском проспекте (около площади Гагарина).
Водителям рекомендуется объезжать парализованный участок дороги по Буденновскому проспекту с выездом на улицу Ленина.
Ранее полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области.