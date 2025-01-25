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Posted 25 января, 15:29

Published 25 января, 15:29

Modified 25 января, 15:31

Updated 25 января, 15:31

Машины застряли в большой пробке на Михаила Нагибина из-за ДТП в Ростове

Машины застряли в большой пробке на Михаила Нагибина из-за ДТП в Ростове

25 января 2025, 15:29
Фото: Изображение Midjourney. Машины застряли в большой пробке на Михаила Нагибина из-за ДТП в Ростове
Проспект Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону сковала длинная пробка из-за столкновения автомобилей, сообщает сервис «Яндекс Карты».

В субботу вечером, 25 января, на пересечении улицы Турмалиновская и проспекта Михаила Нагибина столкнулись по меньшей мере два транспортных средства. В связи с этим начала расти большая пробка. Автомобили стоят от площади Гагарина до торгового центра «РИО». Общая длина пробки составляет 1,6 километра.

Однако из-за затора на Михаила Нагибина движение постепенно затрудняется и на других улицах. Так, пробка появилась на улице Турмалиновской (по всей ее территории), на улице Текучева (рядом с ипподромом), а также на Ворошиловском проспекте (около площади Гагарина).

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Водителям рекомендуется объезжать парализованный участок дороги по Буденновскому проспекту с выездом на улицу Ленина.

Ранее полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области.

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