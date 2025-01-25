Машины застряли в большой пробке на Михаила Нагибина из-за ДТП в Ростове

Однако из-за затора на Михаила Нагибина движение постепенно затрудняется и на других улицах. Так, пробка появилась на улице Турмалиновской (по всей ее территории), на улице Текучева (рядом с ипподромом), а также на Ворошиловском проспекте (около площади Гагарина).