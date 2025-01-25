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Posted 25 января, 06:35

Published 25 января, 06:35

Modified 25 января, 06:37

Updated 25 января, 06:37

Нулевая видимость: густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января

Нулевая видимость: густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января

25 января 2025, 06:35
Фото: 1MI. Нулевая видимость: густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января

Густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января

Ночью густой туман окутал Ростов-на-Дону. Кадры погодного явления появились в местных telegram-каналах поздним вечером 24 января и утром 25-го.

Один из автомобилистов снял на камеру дорогу перед собой. Судя по кадрам, видимость едва достигает нескольких десятков метров. Все, что дальше, — скрыто под густой пеленой.

— Видимость нулевая, — подписал автор свой ролик в telegram-канале «Ростов №1».

Отдельно фотографии тумана появились еще в нескольких городских пабликах. На них тоже можно оценить уровень видимости на фоне ярких огней ночного Ростова.

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— Добираться приходится как ежик в тумане, наощупь, — иронично заметили автомобилисты.

Очевидно, причиной стал перепад температуры. После небольших заморозков в городе потеплело на несколько градусов. Днем 25 января обещают еще более теплую погоду — до +7 градусов. В некоторых районах Ростовской области выпадет снег, а температура будет достигать в разных муниципалитетах от -5 до +10 градусов.

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