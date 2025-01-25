Нулевая видимость: густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января

Posted 25 января, 06:35
Published 25 января, 06:35
Modified 25 января, 06:37
Updated 25 января, 06:37
Один из автомобилистов снял на камеру дорогу перед собой. Судя по кадрам, видимость едва достигает нескольких десятков метров. Все, что дальше, — скрыто под густой пеленой.
— Видимость нулевая, — подписал автор свой ролик в telegram-канале «Ростов №1».
Отдельно фотографии тумана появились еще в нескольких городских пабликах. На них тоже можно оценить уровень видимости на фоне ярких огней ночного Ростова.
— Добираться приходится как ежик в тумане, наощупь, — иронично заметили автомобилисты.
Очевидно, причиной стал перепад температуры. После небольших заморозков в городе потеплело на несколько градусов. Днем 25 января обещают еще более теплую погоду — до +7 градусов. В некоторых районах Ростовской области выпадет снег, а температура будет достигать в разных муниципалитетах от -5 до +10 градусов.