Нулевая видимость: густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января

Очевидно, причиной стал перепад температуры. После небольших заморозков в городе потеплело на несколько градусов. Днем 25 января обещают еще более теплую погоду — до +7 градусов. В некоторых районах Ростовской области выпадет снег, а температура будет достигать в разных муниципалитетах от -5 до +10 градусов.