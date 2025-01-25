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Posted 25 января, 13:09

Published 25 января, 13:09

Modified 25 января, 13:11

Updated 25 января, 13:11

Полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области

Полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области

25 января 2025, 13:09
Фото: Правительство Ростовской области. Полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области
В Ростовской области прошла проверка по выявлению нарушений в работе общественного транспорта, информирует правительство региона.

В ходе рейда сотрудники Минтранса, Госавтоинспекции и Ространснадзора проверили путевую документацию, техсостаяние автобусов, наличие прохождения водителями медосмотра, а также соблюдение безопасности и правил движения.

Всего было выявлено три нарушения, которые совершили водители автобусов. Один из них управлял транспортным средством с ограниченной обзорностью, у второго в салоне было превышено число пассажиров, а третий не использовал ремень безопасности.

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Добавим, что рейды направлены на повышение безопасности движения и минимизацию аварий.

До этого стало известно, что автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Водители#Проверка полиции#Городской автобус#Проверка#Рейд
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