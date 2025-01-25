Полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области

Posted 25 января, 13:09
Published 25 января, 13:09
Modified 25 января, 13:11
Updated 25 января, 13:11
В ходе рейда сотрудники Минтранса, Госавтоинспекции и Ространснадзора проверили путевую документацию, техсостаяние автобусов, наличие прохождения водителями медосмотра, а также соблюдение безопасности и правил движения.
Всего было выявлено три нарушения, которые совершили водители автобусов. Один из них управлял транспортным средством с ограниченной обзорностью, у второго в салоне было превышено число пассажиров, а третий не использовал ремень безопасности.
Добавим, что рейды направлены на повышение безопасности движения и минимизацию аварий.
До этого стало известно, что автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону.