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Posted 25 января, 05:41

Published 25 января, 05:41

Modified 25 января, 05:43

Updated 25 января, 05:43

Свеча у иконостаса привела 90-летнюю ростовчанку в чистилище

Пожилая бабушка в Ростове погибла при пожаре из-за свечи перед иконостасом

25 января 2025, 05:41
Фото: 1MI. Свеча у иконостаса привела 90-летнюю ростовчанку в чистилище
Зажженная перед иконостасом свеча стала причиной гибели 90-летней ростовчанки. Трагедия случилась в ночь на 24 января в поселке Орджоникидзе, сообщает региональное ГУ МЧС.

О пожаре в частном доме на улице Молодежной сообщили очевидцы. Когда на место прибыли спасатели, из окон валил черный дым. В одной из комнат специалисты обнаружили тело пенсионерки. Позже труп осмотрели медики и констатировали смерть.

По версии сотрудников дознания, пожара мог начаться из-за упавшей свечки, стоявшей на полке иконостаса. Эксперты считают это наиболее вероятной причиной ЧП.

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Спасатели потушили пламя, которое успело охватить всего пять квадратных метров. Вероятно, бабушка скончалась от отравления дымом, а не от ожогов. Официально причину смерти пока не назвали.

Ранее в станице Тацинской пожар забрал жизни сразу двух человек.

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