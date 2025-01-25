Пожилая бабушка в Ростове погибла при пожаре из-за свечи перед иконостасом

Posted 25 января, 05:41
Published 25 января, 05:41
Modified 25 января, 05:43
Updated 25 января, 05:43
О пожаре в частном доме на улице Молодежной сообщили очевидцы. Когда на место прибыли спасатели, из окон валил черный дым. В одной из комнат специалисты обнаружили тело пенсионерки. Позже труп осмотрели медики и констатировали смерть.
По версии сотрудников дознания, пожара мог начаться из-за упавшей свечки, стоявшей на полке иконостаса. Эксперты считают это наиболее вероятной причиной ЧП.
Спасатели потушили пламя, которое успело охватить всего пять квадратных метров. Вероятно, бабушка скончалась от отравления дымом, а не от ожогов. Официально причину смерти пока не назвали.
Ранее в станице Тацинской пожар забрал жизни сразу двух человек.