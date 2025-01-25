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Posted 25 января, 11:20

Published 25 января, 11:20

Modified 25 января, 13:41

Updated 25 января, 13:41

Прокуратура проверит ДТП с падением автобуса с шахтерами в Ростовской области

Прокуратура проверит ДТП с падением автобуса с шахтерами в Ростовской области

25 января 2025, 11:20
Фото: 1MI. Прокуратура проверит ДТП с падением автобуса с шахтерами в Ростовской области
Сотрудники прокуратуры организовали проверку ДТП, в котором перевернулся автобус, перевозивший шахтеров в Звереве, сообщает ведомство Ростовской области.

Напомним, что авария произошла в пятницу вечером, 24 января, на автодороге «Подъезд от М-4 к Зверево» в Ростовской области. Из-за густого тумана упала видимость, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. Всего в транспортном средстве было девять пассажиров, только один из них пострадал.

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Прокуроры подтвердили, что автобус перевозил рабочих шахты. Теперь правоохранители проведут проверку соблюдения законов о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.

До этого прокуратура начала проверку смерти рабочего, попавшего под самосвал в Новошахтинске.

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