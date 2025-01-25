Прокуратура проверит ДТП с падением автобуса с шахтерами в Ростовской области

Напомним, что авария произошла в пятницу вечером, 24 января, на автодороге «Подъезд от М-4 к Зверево» в Ростовской области. Из-за густого тумана упала видимость, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. Всего в транспортном средстве было девять пассажиров, только один из них пострадал.