Прокуратура проверит ДТП с падением автобуса с шахтерами в Ростовской области

Posted 25 января, 11:20
Published 25 января, 11:20
Modified 25 января, 13:41
Updated 25 января, 13:41
Напомним, что авария произошла в пятницу вечером, 24 января, на автодороге «Подъезд от М-4 к Зверево» в Ростовской области. Из-за густого тумана упала видимость, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. Всего в транспортном средстве было девять пассажиров, только один из них пострадал.
Прокуроры подтвердили, что автобус перевозил рабочих шахты. Теперь правоохранители проведут проверку соблюдения законов о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.
До этого прокуратура начала проверку смерти рабочего, попавшего под самосвал в Новошахтинске.