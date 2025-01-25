Синоптик Вильфанд назвал причину аномального потепления в Ростовской области

Posted 25 января, 17:22
Published 25 января, 17:22
Modified 25 января, 17:24
Updated 25 января, 17:24
По словам метеоролога, как минимум до конца текущего месяца температура воздуха в ЮФО будет выше нормы примерно на четыре градуса. Такие изменения погодных условий связаны с циклоном, который несет большое количество теплых воздушных масс из южных акваторий Атлантики на территорию Ростовской области.
Добавим, что также Вильфанд спрогнозировал возникновение сильных осадков на юге европейской части России.
Ранее стало известно, что из-за аномального потепления в Ростовской области агрономам приходится спасать озимые культуры от гибели.