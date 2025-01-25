Синоптик Вильфанд назвал причину аномального потепления в Ростовской области

По словам метеоролога, как минимум до конца текущего месяца температура воздуха в ЮФО будет выше нормы примерно на четыре градуса. Такие изменения погодных условий связаны с циклоном, который несет большое количество теплых воздушных масс из южных акваторий Атлантики на территорию Ростовской области.