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Posted 25 января, 17:22

Published 25 января, 17:22

Modified 25 января, 17:24

Updated 25 января, 17:24

Синоптик Вильфанд назвал причины аномального потепления в Ростовской области

Синоптик Вильфанд назвал причину аномального потепления в Ростовской области

25 января 2025, 17:22
Фото: 1MI. Синоптик Вильфанд назвал причины аномального потепления в Ростовской области
До конца января на юге России, в том числе и в Ростовской области температура воздуха будет значительно превышать нормальные показатели из-за циклона, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, как минимум до конца текущего месяца температура воздуха в ЮФО будет выше нормы примерно на четыре градуса. Такие изменения погодных условий связаны с циклоном, который несет большое количество теплых воздушных масс из южных акваторий Атлантики на территорию Ростовской области.

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Добавим, что также Вильфанд спрогнозировал возникновение сильных осадков на юге европейской части России.

Ранее стало известно, что из-за аномального потепления в Ростовской области агрономам приходится спасать озимые культуры от гибели.

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