Снег и ливни обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 25 января, 13:53
Published 25 января, 13:53
Modified 25 января, 13:55
Updated 25 января, 13:55
В субботу днем и вечером, 25 января, на автодороге М-4 «Дон» на территории Ростовской области пройдут снег и ливень. В связи с этим есть вероятность возникновения аварийной ситуации на трассе.
В такую погоду водителям рекомендуется объезжать лужи и ямы, двигаться без превышения скорости, а также помнить о том, что в дождь существенно увеличивает тормозной путь, поэтому необходимо соблюдать дистанцию.
Ранее из-за густого тумана в Ростовской области произошла серьезная авария. Во время движения перевернулся автобус, который перевозил шахтеров. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.