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Posted 25 января, 13:53

Published 25 января, 13:53

Modified 25 января, 13:55

Updated 25 января, 13:55

Снег и ливни обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Снег и ливни обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

25 января 2025, 13:53
Фото: 1MI. Снег и ливни обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
По прогнозам синоптиков, на участке трассы М-4 «Дон», который проходит через Ростовскую область, ожидается непогода. Об этом рассказала компания «Автодор» в телеграм-канале.

В субботу днем и вечером, 25 января, на автодороге М-4 «Дон» на территории Ростовской области пройдут снег и ливень. В связи с этим есть вероятность возникновения аварийной ситуации на трассе.

В такую погоду водителям рекомендуется объезжать лужи и ямы, двигаться без превышения скорости, а также помнить о том, что в дождь существенно увеличивает тормозной путь, поэтому необходимо соблюдать дистанцию.

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Ранее из-за густого тумана в Ростовской области произошла серьезная авария. Во время движения перевернулся автобус, который перевозил шахтеров. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Транспорт#Снег#Автомобили#Водители#Дождь#М-4 «Дон»#Трасса#Погодные условия
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