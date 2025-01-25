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Posted 25 января, 14:32

Published 25 января, 14:32

Modified 25 января, 14:34

Updated 25 января, 14:34

Стало известно, где в Ростовской области выгоднее говядина, свинина и курятина

Стало известно, где в Ростовской области выгоднее купить говядину и свинину

25 января 2025, 14:32
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Ростовской области выгоднее говядина, свинина и курятина

Ростовстат зафиксировал снижение цен на курятину и свинину в Ростовской области

За прошедшую неделю в Ростовской области средняя стоимость мясной продукции практически не изменилась. Некоторые виды мяса даже упали в цене, сообщает Ростовстат.

Согласно обновленным данным за 20 января, теперь самые низкие средней цены на говядину находятся в Волгодонске — 555,32 рубля. В Ростове-на-Дону килограмм мяса обойдется в среднем в 588,89 рубля, а в Таганроге — в 591,85 рубля.

А за курятиной теперь лучше ехать в Миллерово. Там мясо птицы продают в среднем за 192,41 рубля. В Ростове ее средняя стоимость упала до 208,98 рубля, а Таганроге — до 211,56 рубля.

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Свинину на рынках донской столицы можно купить в среднем за 371,28 рубля. В Шахтах торгуют самым дорогим мясом, однако несмотря на это его средняя стоимость упала до 403,37 рубля.

В Волгодонске за баранину в среднем придется отдать 718,38 рубля, а в Ростове-на-Дону — уже 778,94 рубля.

Ранее ЦБ рассказал, почему в донском регионе поднялись цены на огурцы и помидоры.

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