Стало известно, где в Ростовской области выгоднее купить говядину и свинину

Posted 25 января, 14:32
Published 25 января, 14:32
Modified 25 января, 14:34
Updated 25 января, 14:34
Согласно обновленным данным за 20 января, теперь самые низкие средней цены на говядину находятся в Волгодонске — 555,32 рубля. В Ростове-на-Дону килограмм мяса обойдется в среднем в 588,89 рубля, а в Таганроге — в 591,85 рубля.
А за курятиной теперь лучше ехать в Миллерово. Там мясо птицы продают в среднем за 192,41 рубля. В Ростове ее средняя стоимость упала до 208,98 рубля, а Таганроге — до 211,56 рубля.
Свинину на рынках донской столицы можно купить в среднем за 371,28 рубля. В Шахтах торгуют самым дорогим мясом, однако несмотря на это его средняя стоимость упала до 403,37 рубля.
В Волгодонске за баранину в среднем придется отдать 718,38 рубля, а в Ростове-на-Дону — уже 778,94 рубля.
Ранее ЦБ рассказал, почему в донском регионе поднялись цены на огурцы и помидоры.