ЦБ прокомментировал подорожание огурцов и помидоров в Ростовской области

Posted 25 января, 04:19
Published 25 января, 04:19
Modified 25 января, 14:21
Updated 25 января, 14:21
Напомним, инфляция в Ростовской области в декабре 2024-го ускорилась до 9,46% по сравнению с ноябрем (8,65%).
Так, прирост цен зафиксировали на продукты питания — до 12,48% (10,7% в ноябре). Основные показатели инфляции на плодоовощную продукцию составили 28,95%.
Причиной является то, что у производителей овощей выросли затраты на производство, логистику и оплату труда. Кроме того, стоимость импортных плодоовощей подскочила из‑за ослабления рубля. В итоге в декабре помидоры подорожали, а рост цен на огурцы ускорился.
Ранее стало известно, что автомобильный бензин в регионе неожиданно стал дешеветь в январе.
До этого эксперты пообещали дончанам дешевую картошку.