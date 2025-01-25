ЦБ прокомментировал подорожание огурцов и помидоров в Ростовской области

Причиной является то, что у производителей овощей выросли затраты на производство, логистику и оплату труда. Кроме того, стоимость импортных плодоовощей подскочила из‑за ослабления рубля. В итоге в декабре помидоры подорожали, а рост цен на огурцы ускорился.