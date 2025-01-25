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Posted 25 января, 04:19

Published 25 января, 04:19

Modified 25 января, 14:21

Updated 25 января, 14:21

ЦБ прокомментировал подорожание огурцов и помидоров в Ростовской области

ЦБ прокомментировал подорожание огурцов и помидоров в Ростовской области

25 января 2025, 04:19
Фото: donland.ru. ЦБ прокомментировал подорожание огурцов и помидоров в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали подорожание огурцов и помидоров. О причинах рассказал Центробанк.

Напомним, инфляция в Ростовской области в декабре 2024-го ускорилась до 9,46% по сравнению с ноябрем (8,65%).

Так, прирост цен зафиксировали на продукты питания — до 12,48% (10,7% в ноябре). Основные показатели инфляции на плодоовощную продукцию составили 28,95%.

Причиной является то, что у производителей овощей выросли затраты на производство, логистику и оплату труда. Кроме того, стоимость импортных плодоовощей подскочила из‑за ослабления рубля. В итоге в декабре помидоры подорожали, а рост цен на огурцы ускорился.

ЦБ объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин
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Ранее стало известно, что автомобильный бензин в регионе неожиданно стал дешеветь в январе.

До этого эксперты пообещали дончанам дешевую картошку.

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