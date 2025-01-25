Центробанк объяснил цены на бензин выше 80 рублей в Ростовской области

Posted 25 января, 05:15
Published 25 января, 05:15
Modified 25 января, 05:17
Updated 25 января, 05:17
Больше всего топливо подорожало в декабре, как и остальные непродовольственные товары. По сравнению с годовым выражением прироста в ноябре, оно увеличилось еще на 0,3% и достигло 5,3%.
К концу 2024 года средняя стоимость бензина составляла около 62 рублей. Самой дорогой маркой был АИ-98. Его продавали почти за 81 рубль.
По информации Центрального Банка РФ, цены выросли из-за сокращения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке. Кроме того, выросли затраты нефтяных компаний и автозаправок, в том числе на логистику.