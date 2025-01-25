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Posted 25 января, 05:15

Published 25 января, 05:15

Modified 25 января, 05:17

Updated 25 января, 05:17

Бензин в Ростовской области подорожал до 81 рубля за литр. Рассказываем, почему

Центробанк объяснил цены на бензин выше 80 рублей в Ростовской области

25 января 2025, 05:15
Фото: 1MI. Бензин в Ростовской области подорожал до 81 рубля за литр. Рассказываем, почему
За год бензин в Ростовской области вырос в цене до 81 рубля за литр. В Центробанке рассказали, с чем это связано.

Больше всего топливо подорожало в декабре, как и остальные непродовольственные товары. По сравнению с годовым выражением прироста в ноябре, оно увеличилось еще на 0,3% и достигло 5,3%.

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К концу 2024 года средняя стоимость бензина составляла около 62 рублей. Самой дорогой маркой был АИ-98. Его продавали почти за 81 рубль.

По информации Центрального Банка РФ, цены выросли из-за сокращения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке. Кроме того, выросли затраты нефтяных компаний и автозаправок, в том числе на логистику.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Логистика#Бензин#Центробанк#АИ-98#Нефтепродукты
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