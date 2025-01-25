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Posted 25 января, 07:30

Published 25 января, 07:30

Modified 25 января, 07:30

Updated 25 января, 07:30

Часть Ростовской области останется без радио и ТВ из-за профилактики

В части Ростовской области отключат радио и ТВ в конце января

25 января 2025, 07:30
Фото: rostovgazeta.ru. Часть Ростовской области останется без радио и ТВ из-за профилактики
В Ростовской области может прерваться телерадиосигнал в нескольких муниципалитетах. О перебоях в работе ТВ и радиоприемников в конце января, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

В понедельник, 27 января, без любимых передач и станций могут остаться жители города Шахты. Там в период с 10.00 до 19.00 мск проведут профилактические или другие работы, из-за которых временно отключат передающее оборудование.

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В это же время 29 января помехи появятся по радио и телевизору в городе Таганроге. Речь идет примерно о двух десятках каналов и нескольких радиостанциях: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

В РТРС уточнили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время, если будет плохая погода.

Ранее стало известно, в каких домах Ростова новая неделя начнется с отключения электричества.

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