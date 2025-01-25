В части Ростовской области отключат радио и ТВ в конце января

Posted 25 января, 07:30
Published 25 января, 07:30
Modified 25 января, 07:30
Updated 25 января, 07:30
В понедельник, 27 января, без любимых передач и станций могут остаться жители города Шахты. Там в период с 10.00 до 19.00 мск проведут профилактические или другие работы, из-за которых временно отключат передающее оборудование.
В это же время 29 января помехи появятся по радио и телевизору в городе Таганроге. Речь идет примерно о двух десятках каналов и нескольких радиостанциях: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».
В РТРС уточнили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время, если будет плохая погода.
Ранее стало известно, в каких домах Ростова новая неделя начнется с отключения электричества.