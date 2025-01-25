В Ростовскую область начали завозить песок с мазутом из Анапы

В Семикаракорске будут утилизировать отходы от разлива мазута в Керченском проливе. Представители компании, которая будет заниматься утилизацией, рассказали, что ликвидация нефтепродуктов будет производиться на полигоне по переработке строительных отходов, который находится на территории Семикаракорского района.