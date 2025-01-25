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Posted 25 января, 18:02

Published 25 января, 18:02

Modified 25 января, 18:09

Updated 25 января, 18:09

В Ростовскую область начали завозить песок с мазутом из Анапы

В Ростовскую область начали завозить песок с мазутом из Анапы

25 января 2025, 18:02
Фото: Шедеврум. В Ростовскую область начали завозить песок с мазутом из Анапы
На территорию Ростовской области поставили загрязненный песок с побережья Черного моря для переработки, информирует сообщество «Семикаракорск #главное» и сообщают местные жители в соцсетях.

В Семикаракорске будут утилизировать отходы от разлива мазута в Керченском проливе. Представители компании, которая будет заниматься утилизацией, рассказали, что ликвидация нефтепродуктов будет производиться на полигоне по переработке строительных отходов, который находится на территории Семикаракорского района.

— Песок с мазутом загружается во вращающуюся камеру, где температура достигает 900 — 1200 градусов Цельсия. Мазут и другие нефтепродукты полностью разлагаются под действием высоких температур, — пояснила ранее принцип работы эколог предприятия.

Мнение жителей Ростовской области о ввозе песка с мазутом разделилось. Кто-то считает, что помощь соседнему региону — хорошее дело, а кто-то думает, что утилизация может негативно сказаться на экологии.

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«Если бы это было опасно, то никто не стал бы везти сюда мазут. А так, поможем экологии и Краснодарскому краю», — пишет один из местных жителей.

Ранее стало известно, что пляжи Анапы полностью восстановят через полтора года.

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