Бастрыкин заинтересовался аварией в Ростовской области с пострадавшими шахтерами

Posted 26 января, 19:19
Published 26 января, 19:19
Modified 26 января, 19:21
Updated 26 января, 19:21
Напомним, авария произошла вечером, 24 января. Из-за тумана на дороге снизилась видимость, и водитель автобуса, в котором находились шахтеры, потерял управление. Транспортное средство занесло на обочину и оно опрокинулось на бок.
Позже в прокуратуре региона сообщили о проверке соблюдения законов о безопасности дорожного движения. Сообщается, что в аварии пострадали восемь человек.
В Следкоме по данному факту организовали проверку и поручили предоставить доклад об ее результатах.
Ранее в регионе прокуратура начала проверку после страшного ДТП с двумя легковыми машинами и микроавтобусом.
До этого появилось видео массового столкновения автомобилей в Ростовской области.