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Posted 26 января, 19:19

Published 26 января, 19:19

Modified 26 января, 19:21

Updated 26 января, 19:21

Бастрыкин заинтересовался аварией в Ростовской области с пострадавшими шахтерами

Бастрыкин заинтересовался аварией в Ростовской области с пострадавшими шахтерами

26 января 2025, 19:19
Фото: 1MI.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом в Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла вечером, 24 января. Из-за тумана на дороге снизилась видимость, и водитель автобуса, в котором находились шахтеры, потерял управление. Транспортное средство занесло на обочину и оно опрокинулось на бок.

Позже в прокуратуре региона сообщили о проверке соблюдения законов о безопасности дорожного движения. Сообщается, что в аварии пострадали восемь человек.

В Следкоме по данному факту организовали проверку и поручили предоставить доклад об ее результатах.

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Ранее в регионе прокуратура начала проверку после страшного ДТП с двумя легковыми машинами и микроавтобусом.

До этого появилось видео массового столкновения автомобилей в Ростовской области.

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