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Posted 26 января, 08:07

Published 26 января, 08:07

Modified 26 января, 08:09

Updated 26 января, 08:09

Больше 100 детей не дожили до одного года в Ростовской области

Больше 100 младенцев погибли в Ростовской области

26 января 2025, 08:07
Фото: 1MI. Больше 100 детей не дожили до одного года в Ростовской области
В Ростовской области младенческая смертность за период с января по ноябрь 2024 года превысила показатель в сотню человек. Информация об этом опубликована на сайте Росстата.

Всего на Дону скончался 101 малыш младше одного годика. По сравнению с этим же периодом в 2023 году, младенческая смертность сократилась на 17% (умерло на 21 ребенка меньше).

Всего в Южном федеральном округе скончались 479 детей (на 41 меньше, чем в прошлом году). Наибольшее количество смертей зафиксировали в соседнем Краснодарском крае (177 человек, когда в 2023 было 193). Ростовская область в этом рейтинге занимает второе место, а на третьем располагается Волгоградская — 72 умерших ребенка. Примечательно, что это единственный регион, где число смертей среди малышей увеличилось. В прошлом году был 61 человек, что на 18% меньше.

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В Республике Крым скончались 70 детей, в Астраханской области — 33, в Адыгее — 10, а в Калмыкии — 9. Меньше всего умерших оказалось в городе Севастополе. Там до годика не дожили только семь человек.

По всем регионам России насчитали чуть больше 4,5 тысячи детских смертей. Это на 6% меньше, чем в 2023 году (было — 4,8 тысячи). Лидером среди федеральных округов стал Центральный (более тысячи умерших). А меньше всего младенцев умерло в Дальневосточном (315) человек.

Ранее стало известно, что смертность почти в два раза превысила рождаемость в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дети#Статистика#Младенческая смертность
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