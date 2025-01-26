Больше 100 младенцев погибли в Ростовской области

Posted 26 января, 08:07
Published 26 января, 08:07
Modified 26 января, 08:09
Updated 26 января, 08:09
Всего на Дону скончался 101 малыш младше одного годика. По сравнению с этим же периодом в 2023 году, младенческая смертность сократилась на 17% (умерло на 21 ребенка меньше).
Всего в Южном федеральном округе скончались 479 детей (на 41 меньше, чем в прошлом году). Наибольшее количество смертей зафиксировали в соседнем Краснодарском крае (177 человек, когда в 2023 было 193). Ростовская область в этом рейтинге занимает второе место, а на третьем располагается Волгоградская — 72 умерших ребенка. Примечательно, что это единственный регион, где число смертей среди малышей увеличилось. В прошлом году был 61 человек, что на 18% меньше.
В Республике Крым скончались 70 детей, в Астраханской области — 33, в Адыгее — 10, а в Калмыкии — 9. Меньше всего умерших оказалось в городе Севастополе. Там до годика не дожили только семь человек.
По всем регионам России насчитали чуть больше 4,5 тысячи детских смертей. Это на 6% меньше, чем в 2023 году (было — 4,8 тысячи). Лидером среди федеральных округов стал Центральный (более тысячи умерших). А меньше всего младенцев умерло в Дальневосточном (315) человек.
Ранее стало известно, что смертность почти в два раза превысила рождаемость в Ростовской области.