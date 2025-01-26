Больше 100 младенцев погибли в Ростовской области

Всего в Южном федеральном округе скончались 479 детей (на 41 меньше, чем в прошлом году). Наибольшее количество смертей зафиксировали в соседнем Краснодарском крае (177 человек, когда в 2023 было 193). Ростовская область в этом рейтинге занимает второе место, а на третьем располагается Волгоградская — 72 умерших ребенка. Примечательно, что это единственный регион, где число смертей среди малышей увеличилось. В прошлом году был 61 человек, что на 18% меньше.