Был слышен выстрел: массовая драка произошла прямо у администрации Таганрога

Posted 26 января, 14:42
Published 26 января, 14:42
Modified 26 января, 14:44
Updated 26 января, 14:44
На кадрах, которые опубликовали в соцмедиа, видно, что участниками драки стали минимум пять человек. Несколько из них лежат на земле. Также в видео слышен громкий звук, похожий на выстрел. Тем не менее, очевидец сообщил, что в тот момент в воздухе запахло порохом. Сам инцидент произошел недалеко от здания администрации города.
Правоохранители уточнили, что сообщение о бойне поступило в 05.25 мск 25 января. Уточняется, что инцидент произошел на улице Петровской, однако по прибытии полиции участников драки не месте не было.
Проверка установила, что 23-летний таганрожец обратился к медикам. По его словам, у него произошел конфликт с неизвестными, который позже перерос в драку. В данный момент правоохранители выясняют детали инцидента, проводят поиски и просматривают записи с видеокамер.