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Posted 26 января, 14:42

Published 26 января, 14:42

Modified 26 января, 14:44

Updated 26 января, 14:44

Был слышен выстрел: массовая драка произошла прямо у администрации Таганрога

Был слышен выстрел: массовая драка произошла прямо у администрации Таганрога

26 января 2025, 14:42
Фото: 1MI. Был слышен выстрел: массовая драка произошла прямо у администрации Таганрога

Массовая драка произошла прямо у администрации Таганрога

В соцмедиа распространилась информация о массовой драке в центре Таганрога. Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На кадрах, которые опубликовали в соцмедиа, видно, что участниками драки стали минимум пять человек. Несколько из них лежат на земле. Также в видео слышен громкий звук, похожий на выстрел. Тем не менее, очевидец сообщил, что в тот момент в воздухе запахло порохом. Сам инцидент произошел недалеко от здания администрации города.

Правоохранители уточнили, что сообщение о бойне поступило в 05.25 мск 25 января. Уточняется, что инцидент произошел на улице Петровской, однако по прибытии полиции участников драки не месте не было.

Проверка установила, что 23-летний таганрожец обратился к медикам. По его словам, у него произошел конфликт с неизвестными, который позже перерос в драку. В данный момент правоохранители выясняют детали инцидента, проводят поиски и просматривают записи с видеокамер.

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Видео: 1MI.

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