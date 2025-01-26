Был слышен выстрел: массовая драка произошла прямо у администрации Таганрога

На кадрах, которые опубликовали в соцмедиа, видно, что участниками драки стали минимум пять человек. Несколько из них лежат на земле. Также в видео слышен громкий звук, похожий на выстрел. Тем не менее, очевидец сообщил, что в тот момент в воздухе запахло порохом. Сам инцидент произошел недалеко от здания администрации города.