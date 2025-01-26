Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из-за «обочечника»

Posted 26 января, 12:04
Published 26 января, 12:04
Modified 26 января, 14:22
Updated 26 января, 14:22
Сообщается, что инцидент произошел на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Водитель легковушки марки Lada Priora, пытаясь совершить обгон по правой обочине, задел неасфальтированную часть дороги. Машину занесло, она столкнулась с автомобилем Kia Rio. За рулем иномарки был 34-летний мужчина.
После этого Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом марки Luidor, в котором находились 57-летний водитель и еще 16 человек.
В итоге водитель и пассажир машины, которая совершала обгон, скончались до приезда медиков.
Еще семерых пассажиров микроавтобуса с травмами забрала карета скорой помощи. В данный момент правоохранители выясняют детали происшествия.
На кадрах, которые опубликовала Госавтоинспекция, видно, что легковушку почти полностью расплющило от столкновения с микроавтобусом.
В связи с данным инцидентом прокуратура организовала проверку соблюдения законов безопасности дорожного движения.
Ранее в регионе перевернулся автобус с шахтерами.
До этого появились кадры с последствиями столкновения более десятка машин на трассе М-4.