rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 12:04

Published 26 января, 12:04

Modified 26 января, 14:22

Updated 26 января, 14:22

Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из-за «обочечника»

Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из-за «обочечника»

26 января 2025, 12:04
Фото: 1MI. Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из-за «обочечника»
В Ростовской области 26 января в 10.38 мск произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека, еще семеро получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Сообщается, что инцидент произошел на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Водитель легковушки марки Lada Priora, пытаясь совершить обгон по правой обочине, задел неасфальтированную часть дороги. Машину занесло, она столкнулась с автомобилем Kia Rio. За рулем иномарки был 34-летний мужчина.

После этого Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом марки Luidor, в котором находились 57-летний водитель и еще 16 человек.

В итоге водитель и пассажир машины, которая совершала обгон, скончались до приезда медиков.

Еще семерых пассажиров микроавтобуса с травмами забрала карета скорой помощи. В данный момент правоохранители выясняют детали происшествия.

На кадрах, которые опубликовала Госавтоинспекция, видно, что легковушку почти полностью расплющило от столкновения с микроавтобусом.

В связи с данным инцидентом прокуратура организовала проверку соблюдения законов безопасности дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб
Узнать подробнее

Ранее в регионе перевернулся автобус с шахтерами.

До этого появились кадры с последствиями столкновения более десятка машин на трассе М-4.

Читайте также:
Пенсионерку увезли на скорой после того, как ее сбили инкассаторы в РостовеНа оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машинВодитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Госавтоинспекция#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика