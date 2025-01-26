Глава региона пообещал в сентябре открыть домашнюю арену ГК «Ростов-Дон»

Posted 26 января, 09:57
Published 26 января, 09:57
Modified 26 января, 09:59
Updated 26 января, 09:59
Вместе с поклонниками гандбола и болельщиками, поддержать донских спортсменок пришел и глава региона Юрий Слюсарь.
Результатом игры для ростовской команды стала победа гостей с небольшим отрывом в счете. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь заверил, что в будущем у ростовчанок все получится и этот результат — не повод расстраиваться.
— Я получил большое удовольствие от игры. До этого только по телевизору смотрел. Конечно, энергетика сильная, поддержка трибун. Спасибо вам за игру, за удовольствие. Теперь это мой любимый вид спорта. Буду приходить. В следующий раз выиграем! — поделился глава региона.
Юрий Слюсарь добавил, что домашняя арена гандбольного клуба «Ростов-Дон», которая находится во Дворце спорта, уже в сентябре этого года откроет свои двери. Обновленный комплекс, оборудованный согласно всем современным стандартам, создаст более широкие возможности для развития спорта в донской столице. Обновленный Дворец спорта будет располагать 3,5 тысячами зрительских мест при проведении игр на льду и до пяти тысяч — во время массовых и праздничных мероприятий.