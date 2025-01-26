Глава региона пообещал в сентябре открыть домашнюю арену ГК «Ростов-Дон»

Юрий Слюсарь добавил, что домашняя арена гандбольного клуба «Ростов-Дон», которая находится во Дворце спорта, уже в сентябре этого года откроет свои двери. Обновленный комплекс, оборудованный согласно всем современным стандартам, создаст более широкие возможности для развития спорта в донской столице. Обновленный Дворец спорта будет располагать 3,5 тысячами зрительских мест при проведении игр на льду и до пяти тысяч — во время массовых и праздничных мероприятий.