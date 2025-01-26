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Posted 26 января, 09:57

Published 26 января, 09:57

Modified 26 января, 09:59

Updated 26 января, 09:59

Глава региона пообещал в сентябре открыть домашнюю арену ГК «Ростов-Дон»

Глава региона пообещал в сентябре открыть домашнюю арену ГК «Ростов-Дон»

26 января 2025, 09:57
Фото: Правительство Ростовской области.
Накануне, 25 января, женская команда по гандболу «Ростов-Дон», принимала на домашней площадке спортсменок московского ЦСКА. Матч проходил на арене Ростовского областного училища олимпийского резерва и являлся предварительной игрой этапа Суперлиги.

Вместе с поклонниками гандбола и болельщиками, поддержать донских спортсменок пришел и глава региона Юрий Слюсарь.

Результатом игры для ростовской команды стала победа гостей с небольшим отрывом в счете. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь заверил, что в будущем у ростовчанок все получится и этот результат — не повод расстраиваться.

— Я получил большое удовольствие от игры. До этого только по телевизору смотрел. Конечно, энергетика сильная, поддержка трибун. Спасибо вам за игру, за удовольствие. Теперь это мой любимый вид спорта. Буду приходить. В следующий раз выиграем! — поделился глава региона.

Юрий Слюсарь добавил, что домашняя арена гандбольного клуба «Ростов-Дон», которая находится во Дворце спорта, уже в сентябре этого года откроет свои двери. Обновленный комплекс, оборудованный согласно всем современным стандартам, создаст более широкие возможности для развития спорта в донской столице. Обновленный Дворец спорта будет располагать 3,5 тысячами зрительских мест при проведении игр на льду и до пяти тысяч — во время массовых и праздничных мероприятий.

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