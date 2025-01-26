Голый мужчина выпал из окна многоэтажки на окраине Ростова

Мужчина приземлился в районе подъезда дома №24 по улице Петренко. Кадры с места трагедии опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На них видно, что тело лежит в неестественной позе. Поблизости стоят машины скорой помощи и полиции. Прибывшие медики констатировали смерть человека и накрыли труп мешком.