Голый мужчина выпал из окна многоэтажки на окраине Ростова

Posted 26 января, 07:37
Published 26 января, 07:37
Modified 26 января, 07:39
Updated 26 января, 07:39
Мужчина приземлился в районе подъезда дома №24 по улице Петренко. Кадры с места трагедии опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На них видно, что тело лежит в неестественной позе. Поблизости стоят машины скорой помощи и полиции. Прибывшие медики констатировали смерть человека и накрыли труп мешком.
— Тут поблизости нет ни одного участка полиции. Вызвали полицейских, а они ехали целый час. А у парня непонятно что было в голове — орал и все остальное. Все соседи пытались его успокоить, — рассказал в комментариях один из местных жителей.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Накануне Нового года в центре города, на улице Суворова, разбился еще один человек.