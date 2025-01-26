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Posted 26 января, 07:37

Published 26 января, 07:37

Modified 26 января, 07:39

Updated 26 января, 07:39

Голый мужчина насмерть разбился, выпав из окна многоэтажки на окраине Ростова

Голый мужчина выпал из окна многоэтажки на окраине Ростова

26 января 2025, 07:37
Фото: 1MI. Голый мужчина насмерть разбился, выпав из окна многоэтажки на окраине Ростова
На северной окраине Ростова-на-Дону мужчина погиб, упав с высоты 15 этажа. Обнаженное тело местные жители увидели в ночь на 26 января.

Мужчина приземлился в районе подъезда дома №24 по улице Петренко. Кадры с места трагедии опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На них видно, что тело лежит в неестественной позе. Поблизости стоят машины скорой помощи и полиции. Прибывшие медики констатировали смерть человека и накрыли труп мешком.

Видео: тг Это Ростов новости. Голый мужчина насмерть разбился, выпав из окна многоэтажки на окраине Ростова
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— Тут поблизости нет ни одного участка полиции. Вызвали полицейских, а они ехали целый час. А у парня непонятно что было в голове — орал и все остальное. Все соседи пытались его успокоить, — рассказал в комментариях один из местных жителей.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Накануне Нового года в центре города, на улице Суворова, разбился еще один человек.

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