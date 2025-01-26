Итоги недели: на Дону остановили ввоз песка с мазутом, а Gloria Jeans решила уйти

Напомним, что в середине января в соцмедиа появились слухи об увольнении главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. Однако в горадминистрации опровергли эту информацию и уточнили, что досрочная отставка возможна лишь по решению Гордумы. Кроме того, в пресс-службе добавили, что свой отчет о работе за 2024 год глава должен будет представить на заседании Гордумы в конце февраля.