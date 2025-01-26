Итоги недели: на Дону остановили ввоз песка с мазутом, а Gloria Jeans решила уйти

Posted 26 января, 19:48
Published 26 января, 19:48
Modified 26 января, 19:50
Updated 26 января, 19:50
Напомним, что в середине января в соцмедиа появились слухи об увольнении главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. Однако в горадминистрации опровергли эту информацию и уточнили, что досрочная отставка возможна лишь по решению Гордумы. Кроме того, в пресс-службе добавили, что свой отчет о работе за 2024 год глава должен будет представить на заседании Гордумы в конце февраля.
Эту же информацию подтвердил и сам Алексей Логвиненко на встрече с руководителями городских СМИ. Он заявил, что узнал о своем «увольнении» из соцсетей.
Но спустя пару дней в телеграм-каналах появились скрины с сервиса городской Думы, оповещающем депутатов о предстоящих событиях. Согласно им, на 28 января было назначено заседание Гордумы, на котором планировалось рассмотреть вопрос об увольнении Алексея Логвиненко по собственному желанию. Но вскоре, по словам депутата Натальи Оськиной, эти сведения пропали с сайта.
Между тем, сам глава администрации пропал из медиапространства с 16 января. В пресс-службе сообщили, что он находится на больничном.
Но уже 24 января на общем сайте городской управы появилась информация, что 28 января состоится внеочередное заседание Ростовской-на-Дону городской Думы. Его частью станет отчет о результатах деятельности главы горадминистрации за 2024 год.
Кроме того, судя по проекту отчета, на заседании Алексей Логвиненко расскажет о планах города на 2025 год. Они коснутся градостроительства, ЖКУ, дорог, а также социально-экономических вопросов.
В субботу, 25 января, стало известно, что на территорию Ростовской области поставили загрязненный песок с побережья Черного моря для переработки. Однако местные жители выступили против такой помощи соседнему региону, поскольку полигон, куда привезли песок, оказался не готов к его переработке.
26 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь запретил ввозить токсичный песок на полигон, ранее заключивший контракт с МЧС Кубани, поскольку там нет условий для его утилизации.
Глава региона лично побывал на площадке. В своем телеграмм-канале он сообщил, что въезд для фур с песком закрыли, а на месте будут дежурить представители правоохранительных органов, общественного контроля и охраны природы.
Врио губернатора региона также подчеркнул, что с властями решение о завозе никто не согласовывал.
«Что будем делать с уже завезенным песком, решим», — отметил Слюсарь.
Компания, которая была основана в Ростовской области, Gloria Jeans приняла решение уволить две тысячи сотрудников и закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новочеркасске.
Представители организации отметили, что это нужно для сохранения объемов производства и оптимизации работы, а бывшие работники могут устроиться на другие швейные предприятия.
В связи с этим власти региона задумались о том, чтобы выкупить закрывающиеся швейные производства. В настоящее время уже удалось найти потенциальных инвесторов, с которыми ведутся переговоры о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.