Кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены

Сообщается, что годовой прирост на продовольственные товары увеличился до 12,48% (10,70% в ноябре). Кроме того, эксперты зафиксировали повышение цен на блюда в заведениях общественного питания. Причиной стало то, что кафе и рестораны переносили в стоимость своей продукции возросшие затраты на продовольствие и оплату труда работников.