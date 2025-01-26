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Posted 26 января, 06:34

Published 26 января, 06:34

Modified 26 января, 06:36

Updated 26 января, 06:36

Кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены

Кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены

26 января 2025, 06:34
Фото: Pxhere. Кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены
В Ростовской области резко подскочили цены на блюда в кафе и ресторанах. Причины назвали эксперты Центробанка.

Напомним, годовая инфляция на Дону в декабре 2024-го ускорилась до 9,46% после 8,65% в ноябре. Причинами стали увеличение затрат производителей и поставщиков, а также сокращение предложения на продукты.

Сообщается, что годовой прирост на продовольственные товары увеличился до 12,48% (10,70% в ноябре). Кроме того, эксперты зафиксировали повышение цен на блюда в заведениях общественного питания. Причиной стало то, что кафе и рестораны переносили в стоимость своей продукции возросшие затраты на продовольствие и оплату труда работников.

Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области
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Ранее стало известно об увеличении пенсий из-за инфляции в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Продукты#Центробанк#Общественное питание
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