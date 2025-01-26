Кафе и рестораны Ростовской области резко подняли цены

Posted 26 января, 06:34
Published 26 января, 06:34
Modified 26 января, 06:36
Updated 26 января, 06:36
Напомним, годовая инфляция на Дону в декабре 2024-го ускорилась до 9,46% после 8,65% в ноябре. Причинами стали увеличение затрат производителей и поставщиков, а также сокращение предложения на продукты.
Сообщается, что годовой прирост на продовольственные товары увеличился до 12,48% (10,70% в ноябре). Кроме того, эксперты зафиксировали повышение цен на блюда в заведениях общественного питания. Причиной стало то, что кафе и рестораны переносили в стоимость своей продукции возросшие затраты на продовольствие и оплату труда работников.