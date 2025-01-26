Компания из Чечни хочет отсудить у властей в Ростовской области 43 млн рублей

Сообщается, что истцом выступает организация ООО «Курортстрой». Сумма требований к отделу образования Мясниковского района составила 42,9 миллиона рублей. Однако причины, по которым было подано заявления, пока не раскрываются. В настоящее время суд принял иск к рассмотрению, а предварительное заседание назначили на 4 февраля 2025 года. Оно пройдёт в 10.00 мск.