Компания из Чечни хочет отсудить у властей в Ростовской области 43 млн рублей

Posted 26 января, 19:15
Published 26 января, 19:15
Modified 26 января, 19:17
Updated 26 января, 19:17
Сообщается, что истцом выступает организация ООО «Курортстрой». Сумма требований к отделу образования Мясниковского района составила 42,9 миллиона рублей. Однако причины, по которым было подано заявления, пока не раскрываются. В настоящее время суд принял иск к рассмотрению, а предварительное заседание назначили на 4 февраля 2025 года. Оно пройдёт в 10.00 мск.
По данным системы СПАРК, компания ООО «Курортстрой» зарегистрирована в Чеченской республике 20 лет назад. Ее руководителем и бенефициаром является Идрис Мацалгов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что «Россети Юг» задолжали более двух миллионов за свет в регионе.