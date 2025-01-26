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Posted 26 января, 19:15

Published 26 января, 19:15

Modified 26 января, 19:17

Updated 26 января, 19:17

У Мясниковского района Ростовской области хотят отсудить 42,9 млн рублей

Компания из Чечни хочет отсудить у властей в Ростовской области 43 млн рублей

26 января 2025, 19:15
Фото: 1MI.

У Мясниковского района Ростовской области хотят отсудить 42,9 млн рублей

На отдел образования администрации Мясниковского района подала иск организация «Курортстрой». С властей хотят взыскать 42,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда.

Сообщается, что истцом выступает организация ООО «Курортстрой». Сумма требований к отделу образования Мясниковского района составила 42,9 миллиона рублей. Однако причины, по которым было подано заявления, пока не раскрываются. В настоящее время суд принял иск к рассмотрению, а предварительное заседание назначили на 4 февраля 2025 года. Оно пройдёт в 10.00 мск.

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По данным системы СПАРК, компания ООО «Курортстрой» зарегистрирована в Чеченской республике 20 лет назад. Ее руководителем и бенефициаром является Идрис Мацалгов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что «Россети Юг» задолжали более двух миллионов за свет в регионе.

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