rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 14:27

Published 26 января, 14:27

Modified 26 января, 14:29

Updated 26 января, 14:29

Машина разлетелась на куски: появилось видео смертельного ДТП в Ростовской области

Куски летели по дороге: страшное ДТП с погибшими в Ростовской области попало на видео

26 января 2025, 14:27
Фото: Прокуратура Ростовской области. Машина разлетелась на куски: появилось видео смертельного ДТП в Ростовской области

Момент страшного ДТП с погибшими в Ростовской области попал на видео

В Ростовской области в объектив автомобильного регистратора попал момент смертельной аварии с двумя погибшими. Кадры опубликовал телеграм-канал «Ростов главный».

Напомним, страшная авария произошла в Мартыновском районе региона утром 26 января. Водитель машины Lada Priora, пытаясь совершить обгон по правой обочине, столкнулся с иномаркой и микроавтобусом. В итоге два человека скончались, еще семерых увезли на карете скорой помощи.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что легковушка выскочила на обочину и задела колесами грунт, из-за водитель, видимо, не справился с управлением и попытался выехать обратно на проезжую часть. Но машину вынесло на попутный автомобиль, а затем на встречный микроавтобус. При этом кузов Lada Priоона буквально разлетелся на куски, а обгоняемый автомобиль марки Kia Rio занесло на обочину.

Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске
Узнать подробнее

Известно также, что прокуратурой организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Мартыновском районе.

Ранее в Ростовской области из-за густого тумана перевернулся автобус с шахтерами.

Читайте также:
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из-за «обочечника»Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в БатайскеВодитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика