Куски летели по дороге: страшное ДТП с погибшими в Ростовской области попало на видео

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что легковушка выскочила на обочину и задела колесами грунт, из-за водитель, видимо, не справился с управлением и попытался выехать обратно на проезжую часть. Но машину вынесло на попутный автомобиль, а затем на встречный микроавтобус. При этом кузов Lada Priоона буквально разлетелся на куски, а обгоняемый автомобиль марки Kia Rio занесло на обочину.