Куски летели по дороге: страшное ДТП с погибшими в Ростовской области попало на видео

Posted 26 января, 14:27
Published 26 января, 14:27
Modified 26 января, 14:29
Updated 26 января, 14:29
Напомним, страшная авария произошла в Мартыновском районе региона утром 26 января. Водитель машины Lada Priora, пытаясь совершить обгон по правой обочине, столкнулся с иномаркой и микроавтобусом. В итоге два человека скончались, еще семерых увезли на карете скорой помощи.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что легковушка выскочила на обочину и задела колесами грунт, из-за водитель, видимо, не справился с управлением и попытался выехать обратно на проезжую часть. Но машину вынесло на попутный автомобиль, а затем на встречный микроавтобус. При этом кузов Lada Priоона буквально разлетелся на куски, а обгоняемый автомобиль марки Kia Rio занесло на обочину.
Известно также, что прокуратурой организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Мартыновском районе.
Ранее в Ростовской области из-за густого тумана перевернулся автобус с шахтерами.