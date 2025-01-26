Минус еще почти 22 тысячи жителей: Ростовская область продолжает вымирать

По данным за январь–ноябрь 2024 года, в Ростовской области родилось 29293 малыша. Это — на 318 меньше, чем в 2023-м. При этом количество умерших составило 51011 — на 1773 человека больше, чем в 2023 году. Процент числа смертей к родившимся составил 174%.