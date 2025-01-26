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Posted 26 января, 09:18

Published 26 января, 09:18

Modified 26 января, 09:20

Updated 26 января, 09:20

Смертность в Ростовской области почти вдвое превысила рождаемость

Минус еще почти 22 тысячи жителей: Ростовская область продолжает вымирать

26 января 2025, 09:18
Фото: 1MI.

Смертность в Ростовской области почти вдвое превысила рождаемость

В Ростовской области продолжает убывать население. За год упала рождаемость, а количество умерших, напротив, увеличилось, сообщает Росстат.

По данным за январь–ноябрь 2024 года, в Ростовской области родилось 29293 малыша. Это — на 318 меньше, чем в 2023-м. При этом количество умерших составило 51011 — на 1773 человека больше, чем в 2023 году. Процент числа смертей к родившимся составил 174%.

Росстат зафиксировал убыль населения в 2024 году. Она составила 21718 (в 2023-м — 19627).

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Ранее стали известно, по какой причине чаще всего разводятся супруги в Ростове.

До этого в ЗАГСе сообщили о том, что жители региона начали массово менять имена и фамилии.

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