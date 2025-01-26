Полигон не готов: Слюсарь запретил везти мазут из Анапы в Ростовскую область

Posted 26 января, 05:54
Published 26 января, 05:54
Modified 26 января, 05:56
Updated 26 января, 05:56
Глава региона рассказал, что полигон частной компании «Южный город», заключившей контракт с МЧС Кубани, не готов к работе к утилизации замазученного песка. По его словам, к такому выводу пришли сразу три ведомства после проверки: Роспотребнадзор, Минприроды и прокуратура.
— Наша общая задача — оказать посильную помощь Кубани и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы. Не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области. Держим ситуацию под контролем, — отчитался врио губернатора.
В комментариях большинство поддержало такое решение. Более того, проверку Юрий Слюсарь поручил провести после сомнений жителей в том, что утилизировать мазут на Дону будет безопасно.
— Правильно, помогать надо, но не в ущерб нашей области. Искать и рассматривать все варианты, — написали в комментариях подписчики.
— А песок с мазутом разве не утилизируется путем кислородного окисления в битум с добавлением гравия для получения асфальта? — интересуются другие. — Там столько мазута, что можно будет во всей России дороги сделать.
Некоторые утверждают, что машины с мазутом все равно продолжили приезжать на полигон, однако официально эта информация не подтверждена.
Напомним, «Южный город» собирался утилизировать песок с мазутом на полигоне в Семикаракорском районе.