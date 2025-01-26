Полигон не готов: Слюсарь запретил везти мазут из Анапы в Ростовскую область

Глава региона рассказал, что полигон частной компании «Южный город», заключившей контракт с МЧС Кубани, не готов к работе к утилизации замазученного песка. По его словам, к такому выводу пришли сразу три ведомства после проверки: Роспотребнадзор, Минприроды и прокуратура.