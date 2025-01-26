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Posted 26 января, 05:54

Published 26 января, 05:54

Modified 26 января, 05:56

Updated 26 января, 05:56

Полигон не готов: Слюсарь запретил везти мазут из Анапы в Ростовскую область

Полигон не готов: Слюсарь запретил везти мазут из Анапы в Ростовскую область

26 января 2025, 05:54
Фото: оперштаб Кубани. Полигон не готов: Слюсарь запретил везти мазут из Анапы в Ростовскую область

Юрий Слюсарь пообещал, что черноморский мазут не повезут в Ростовскую область

Врио губернатора Ростовской области заявил, что песок с нефтепродуктами из Черного моря не смогут привезти в Ростовскую область. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале 25 января.

Глава региона рассказал, что полигон частной компании «Южный город», заключившей контракт с МЧС Кубани, не готов к работе к утилизации замазученного песка. По его словам, к такому выводу пришли сразу три ведомства после проверки: Роспотребнадзор, Минприроды и прокуратура.

— Наша общая задача — оказать посильную помощь Кубани и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы. Не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области. Держим ситуацию под контролем, — отчитался врио губернатора.

В комментариях большинство поддержало такое решение. Более того, проверку Юрий Слюсарь поручил провести после сомнений жителей в том, что утилизировать мазут на Дону будет безопасно.

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— Правильно, помогать надо, но не в ущерб нашей области. Искать и рассматривать все варианты, — написали в комментариях подписчики.
— А песок с мазутом разве не утилизируется путем кислородного окисления в битум с добавлением гравия для получения асфальта? — интересуются другие. — Там столько мазута, что можно будет во всей России дороги сделать.

Некоторые утверждают, что машины с мазутом все равно продолжили приезжать на полигон, однако официально эта информация не подтверждена.

Напомним, «Южный город» собирался утилизировать песок с мазутом на полигоне в Семикаракорском районе.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Прокуратура#Экология#Крым#Утилизация#Роспотребнадзор#Полигон#Кубань#Минприроды#Песок#Мазут#Разлив мазута
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