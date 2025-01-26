Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Ростовской области

Posted 26 января, 15:50
Published 26 января, 15:50
Modified 26 января, 15:52
Updated 26 января, 15:52
Напомним, страшное ДТП произошло 26 января в Мартыновском районе. Водитель машины Lada Priora, пытаясь совершить обгон по правой обочине, столкнулся с иномаркой и микроавтобусом.
В итоге два человека скончались, а еще семерых увезли на карете скорой помощи. Кадры аварии опубликовала RostovGazeta.
Сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Мартыновского района Александр Маслаков. В данный момент ведется проверка соблюдений законодательства и устанавливаются причины инцидента.