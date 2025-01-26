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Posted 26 января, 15:50

Published 26 января, 15:50

Modified 26 января, 15:52

Updated 26 января, 15:52

Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Ростовской области

Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Ростовской области

26 января 2025, 15:50
Фото: Изображение Midjourney. Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Ростовской области

Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом в Ростовской области

Прокуратура организовала проверку из-за аварии с двумя погибшими в Ростовской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, страшное ДТП произошло 26 января в Мартыновском районе. Водитель машины Lada Priora, пытаясь совершить обгон по правой обочине, столкнулся с иномаркой и микроавтобусом.

В итоге два человека скончались, а еще семерых увезли на карете скорой помощи. Кадры аварии опубликовала RostovGazeta.

Сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Мартыновского района Александр Маслаков. В данный момент ведется проверка соблюдений законодательства и устанавливаются причины инцидента.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Прокуратура#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня
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