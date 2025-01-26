Провисела год: с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону убрали декоративную подсветку

Posted 26 января, 17:18
Published 26 января, 17:18
Modified 26 января, 17:18
Updated 26 января, 17:18
Напомним, в 2024 году после новогодних праздников Алексей Логвиненко сообщил, что городские власти не собираются убирать украшения с Ворошиловского моста по просьбе местных жителей. Иллюминацию зажигали в праздничные дни весь прошлый год.
Однако в этом году, видимо, декоративное освещение Ворошиловского моста решено было убрать. По сообщениям очевидцев, на Ворошиловском мосту 26 января убрали часть праздничной иллюминации, оставив декоративную подсветку только на фонарных столбах.
Официальных сообщений от городских властей о том, что будет с праздничной иллюминацией на мосту, не поступало.
Ранее Алексей Логвиненко рассказал, что у властей не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба» на Северном.
До этого в горадминистрации оправдались из-за массовой вырубки деревьев в парке Островского.