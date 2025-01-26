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Posted 26 января, 13:47

Published 26 января, 13:47

Modified 26 января, 13:49

Updated 26 января, 13:49

Ростовчанка стала жертвой нападения стаи собак в Левенцовке

Ростовчанка стала жертвой нападения стаи собак в Левенцовке

26 января 2025, 13:47
Фото: 1MI. Ростовчанка стала жертвой нападения стаи собак в Левенцовке
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Эксклюзив
Жительница микрорайона Левенцовский Ольга (героиня пожелала не указывать фамилию) рассказала корреспонденту RostovGazeta о том, как свора собак окружила ее, а одно из животных прокусило ростовчанке ногу.

Нападение бродячих собак на человека произошло 20 января 2025 года.

«Я проходила между домами по улице Ерёменко 112 и 114. Собаки стояли на дороге, одна из них побежала сзади за мной и неожиданно укусила за ногу. Я остановилась, обернулась — собака начала на меня лаять и подскочила ещё одна с лаем. Ещё две или три собаки стояли чуть дальше и тоже лаяли», — вспоминает нападение собеседница RostovGazeta.

Ни на одной из собак Ольга не заметила ошейников или меток.

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После нападения ростовчанка обратилась в больницу, где ей констатировали факт укуса и назначили лечение.

Сотрудники Центра безнадзорных животных пообещали жительнице микрорайона Левенцовский поймать агрессивную собаку.

По словам Ольги, собака, которая ее укусила, ранее пыталась нападать на домашних питомцев во время выгула.

Дончанка собирается обратиться за компенсацией стоимости лечения и морального вреда к муниципальным властям, которые несут ответственность за безнадзорных животных в Ростове.

Подробности читайте в материале RostovGazeta.

Ранее RostovGazeta писала о том, что бойцовая собака напала на пару в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Агрессивная собака#Нападение собак
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