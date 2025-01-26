Ростовчанка стала жертвой нападения стаи собак в Левенцовке

«Я проходила между домами по улице Ерёменко 112 и 114. Собаки стояли на дороге, одна из них побежала сзади за мной и неожиданно укусила за ногу. Я остановилась, обернулась — собака начала на меня лаять и подскочила ещё одна с лаем. Ещё две или три собаки стояли чуть дальше и тоже лаяли», — вспоминает нападение собеседница RostovGazeta.