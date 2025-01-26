Ростовская область заняла второе место по числу разводов в ЮФО

Кроме того, снизилось и число разводов. Их в 2024 году 16979, что на 1116 меньше, чем в 2023-м. При этом регион расположился на втором месте по количеству разводов в ЮФО (на первом месте — Краснодарский край, где зафиксировали с 27194 распавшихся браков).