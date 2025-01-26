Ростовская область заняла второе место по числу разводов в ЮФО

Posted 26 января, 15:05
Published 26 января, 15:05
Modified 26 января, 15:07
Updated 26 января, 15:07
По данным за январь–ноябрь 2024-го, количество браков в Ростовской области составило 23547. Это — на 2448 меньше, чем в 2023-м. При этом Ростовская область заняла первое место по снижению количества браков среди регионов ЮФО. На втором месте располагается Краснодарский край, где число зарегистрированных супружеских пар уменьшилось на 1801 по сравнению с 2023-м.
Кроме того, снизилось и число разводов. Их в 2024 году 16979, что на 1116 меньше, чем в 2023-м. При этом регион расположился на втором месте по количеству разводов в ЮФО (на первом месте — Краснодарский край, где зафиксировали с 27194 распавшихся браков).
Ранее стали известны данные о младенческой смертности в Ростовской области в период с января по ноябрь 2024 года.
До этого ЗАГС назвал наиболее частые причины разводов ростовчан.