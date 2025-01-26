rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 10:51

Published 26 января, 10:51

Modified 26 января, 10:53

Updated 26 января, 10:53

С жителей Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн

С жителей Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн

26 января 2025, 10:51
Фото: 1MI.
В России, в том числе и в Ростовской области, планируют провести эксперимент по взысканию онлайн-долгов по ЖКХ с 1 февраля. Подробнее об этом рассказали «РИА Новости», ссылаясь на Минстрой.

Сообщается, что должников хотят начать оповещать о судебных процессах через «Госуслуги».

«Человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале „Госуслуги“, — сообщает источник.

Соответствующий документ могут принять после согласования с исполнительными властями и отраслевыми экспертами.

Минус еще почти 22 тысячи жителей: Ростовская область продолжает вымирать
Узнать подробнее

Предполагается, что в эксперименте задействуют регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей.

Ранее появилась информация, что для дончан изменится стоимость автомобильного страхования.

До этого стало известно, что с начала 2025-го в Ростовской области штрафы за неуплату ЖКУ возросли вдвое.

Читайте также:
«Куда еще выше!»: жители Ростовской области шокированы новым повышением тарифов ЖКУВ Ростовской области отец избил битой несовершеннолетнего сынаМинус еще почти 22 тысячи жителей: Ростовская область продолжает вымирать
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госуслуги#Долги#Последние новости Ростова на сегодня#ЖКУ#Эксперимент#Минстрой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика