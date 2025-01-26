С жителей Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн

Posted 26 января, 10:51
Published 26 января, 10:51
Modified 26 января, 10:53
Updated 26 января, 10:53
Сообщается, что должников хотят начать оповещать о судебных процессах через «Госуслуги».
«Человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале „Госуслуги“, — сообщает источник.
Соответствующий документ могут принять после согласования с исполнительными властями и отраслевыми экспертами.
Предполагается, что в эксперименте задействуют регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей.
Ранее появилась информация, что для дончан изменится стоимость автомобильного страхования.
До этого стало известно, что с начала 2025-го в Ростовской области штрафы за неуплату ЖКУ возросли вдвое.