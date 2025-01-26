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Posted 26 января, 11:44

Published 26 января, 11:44

Modified 26 января, 11:46

Updated 26 января, 11:46

Ввоз песка с мазутом из Анапы в Семикаракорск не согласовали с властями

Слюсарь: Ввоз песка с мазутом из Анапы в Семикаракорск не согласовали с властями

26 января 2025, 11:44
Фото: 1MI. Ввоз песка с мазутом из Анапы в Семикаракорск не согласовали с властями

Ввоз песка с мазутом из Анапы в Семикаракорск не согласовали с властями

На полигон компании «Южный город» успели завезти загрязненный песок с Кубани. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее глава региона сообщил, что полигон, заключившей контракт с МЧС Кубани, не готов к утилизации песка с мазутом. Несмотря на это, позже выяснилось, что в Семикаракорск уже успели завезти его.

Уточнятся, что в данный момент въезд для фур с песком закрыли. На месте будут дежурить правоохранители, общественный контроль и природная охрана.

«Что будем делать с уже завезенным песком, решим», — отметил Слюсарь.

Врио губернатора региона также отметил, что с властями решение о завозе песка на неподготовленную площадку не согласовывалось.

«И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа. Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо!» — заявил он.
Полигон не готов: Слюсарь запретил везти мазут из Анапы в Ростовскую область
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Ранее в Минприроды рассказали, сколько потребуется времени, чтобы полностью восстановить пляжи в Анапе.

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