Слюсарь: Ввоз песка с мазутом из Анапы в Семикаракорск не согласовали с властями

Posted 26 января, 11:44
Published 26 января, 11:44
Modified 26 января, 11:46
Updated 26 января, 11:46
Напомним, ранее глава региона сообщил, что полигон, заключившей контракт с МЧС Кубани, не готов к утилизации песка с мазутом. Несмотря на это, позже выяснилось, что в Семикаракорск уже успели завезти его.
Уточнятся, что в данный момент въезд для фур с песком закрыли. На месте будут дежурить правоохранители, общественный контроль и природная охрана.
«Что будем делать с уже завезенным песком, решим», — отметил Слюсарь.
Врио губернатора региона также отметил, что с властями решение о завозе песка на неподготовленную площадку не согласовывалось.
«И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа. Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо!» — заявил он.
Ранее в Минприроды рассказали, сколько потребуется времени, чтобы полностью восстановить пляжи в Анапе.