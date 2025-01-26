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Posted 26 января, 05:57

Published 26 января, 05:57

Modified 26 января, 05:59

Updated 26 января, 05:59

Снег или дождь: какую погоду ждать в феврале в Ростовской области

Снег или дождь? Стал известен прогноз погоды на весь февраль в Ростовской области

26 января 2025, 05:57
Фото: Изображение Midjourney. Снег или дождь: какую погоду ждать в феврале в Ростовской области

Гололед и грязь ждут Ростов-на-Дону в феврале

Стало известно, какой будет февраль в Ростовской области. Прогноз на последний месяц зимы появился на сайте «Яндекс.Погоды».

Прогноз на февраль в Ростове

В донской столице февраль начнется с проливных дождей и заморозков. В первый же день синоптики обещают ливень и до -5 градусов ночью. На следующий день будет пасмурная погода, без осадков. А 3 числа город снова накроет затяжным дождем, который перейдет в снег 6 и 7 февраля. Все эти дни температура воздуха не поднимется больше нуля градусов днем, а по ночам вернется к отметке в -5.

На следующей неделе будет меньше осадков — только 9 февраля ожидается дождь, в остальные дни — просто пасмурная погода. С 11 числа днем немного потеплеет — до +1…+2 градусов. По ночам столбик термометра будет показывать все еще -5, иногда -3 градуса.

К 17 февраля снова похолодает до нуля градусов днем. Ночью воздух остынет до -6. При этом в светлое время суток прогнозируют ясную солнечную погоду. Аналогичный прогноз дают и на 18, 19 февраля.

В последнюю декаду месяца заметно потеплеет. На улице будет около +1…+2 днем, а ночью — до -4…-3. Еще один солнечный день обещают 24 февраля, в остальное время небо будет затянуто либо тучами, либо облаками. В течение суток 25 и 27 февраля пройдут сильные дожди, но при этом воздух станет теплее. С 24 по 28 февраля днем столбик термометра покажет до +4 градусов, а ночью — около -2…-1.

В Ростове февраль начнется с проливных дождей и заморозков
В Ростове февраль начнется с проливных дождей и заморозков. Фото: Изображение Midjourney

Прогноз погоды на февраль в Ростовской области

Шолоховский, Миллеровский, Чертковский районы (север региона)

В северной части Ростовской области обещают самую морозную погоду. Практически весь месяц по ночам будет мороз до -8…-6 градусов. Днем температура поднимется выше нуля только к концу февраля. 27 и 28 февраля столбик термометра в темное время суток покажет порядка -4 градусов, а днем — до +1.

Как и в Ростове, в первых числах месяца пройдет сильный дождь. Начиная со 2 февраля осадки превратятся в снег, который будет идти несколько дней подряд. После небольшого перерыва снегопад продолжится 9 числа, а 10, 12, 13 и 14 ожидаются ливни. Также осадки обещают 22 февраля (мощный дождь).

Солнечных дней ожидается немного: 18, 26 и 27 числа. В остальное время будет пасмурная погода.

В северной части Ростовской области обещают самую морозную погоду
В северной части Ростовской области обещают самую морозную погоду. Фото: 1MI

Дубовский, Зимовниковский, Ремонтненский районы (восток)

На востоке будет похожая ситуация. Как и на севере региона, почти весь февраль по ночам столбик термометра продержится на отметке в -6…-4 градуса. Дневная температура при этом не прогреется больше 0…+1 градуса. Мощные ливни накроют эту часть Ростовской области 1, 3, 4 и 5 февраля. На следующий день начнется снегопад, который ожидается также 9 и 10 числа. Затем почти две недели прогнозируют погоду без осадков, 22 и 23 февраля вернутся дожди.

Среди солнечных ясных дней можно отметить 18, 19, 24 и 26 февраля. К концу месяца, как и везде по области, немного потеплеет. Ночь температура будет падать всего до -3…-2 градусов, а днем даже прогреется до +2…+3.

Сильнейший гололед начнется после снега с дождем в Ростовской области
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Песчанокопский, Егорлыкский, Сальский районы (юг)

Как ни странно, в южной части Ростовской области будет не так много солнечных дней — только 18, 19 и 24. С первых чисел муниципалитеты зальет дождем, который продлится до 5 февраля включительно. На следующий день выпадет немного снега. Температура воздуха в первую неделю не повысится больше нуля градусов. Поэтому белоснежное покрывало сохранится, скорее всего, до следующего такого раза — 9 февраля снова выпадет снег.

После этого на юге региона потеплеет до +1…+2 градусов днем и -3 (вместо -5) — ночью. В 20-х числах на улице будет уже +3 градуса. А 22, 23 и 25 февраля снова пройдут дожди. К концу месяца потеплеет до +5 градусов днем и до -1 — ночью.

Осадки ожидаются и на западе региона
Осадки ожидаются и на западе региона. Фото: 1MI

Таганрог, Неклиновский, Матвеево-Курганский районы (запад)

Осадки ожидаются и на западе региона. 1 и 3 февраля обещают дожди, а 5–6 февраля — снег. В первой половине месяца температура воздуха составит порядка 0…+1 градуса днем и до -4…-2 градусов — ночью. Дожди вернутся 9, 12 и 13 февраля.

Во второй половине февраля еще немного потеплеет: до +2…+3 градусов — днем. Солнечные дни обещают с 17 по 19 и 23 февраля. В остальное время прогнозируют пасмурную погоду и дожди 25 и 27 февраля.

Из-за заморозков и дождей на дорогах, скорее всего, будет гололед. В остальные дни, когда температура поднимется выше нуля, — грязь.

Ранее RostovGazeta сообщала об аномальном потеплении в донской столице. Подробнее об этом читайте здесь.

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