Снег или дождь? Стал известен прогноз погоды на весь февраль в Ростовской области

В донской столице февраль начнется с проливных дождей и заморозков. В первый же день синоптики обещают ливень и до -5 градусов ночью. На следующий день будет пасмурная погода, без осадков. А 3 числа город снова накроет затяжным дождем, который перейдет в снег 6 и 7 февраля. Все эти дни температура воздуха не поднимется больше нуля градусов днем, а по ночам вернется к отметке в -5.