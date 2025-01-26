Стало известно, почему подскочили цены на сливочное масло в Ростовской области

Posted 26 января, 04:47
Published 26 января, 04:47
Modified 26 января, 04:47
Updated 26 января, 04:47
По данным на конец 2024 года, у сливочного масла были самые большие показатели инфляции среди продуктов питания. Килограмм стоил в среднем 1045 рублей, когда год назад за него просили всего 740 рублей (на 305 рублей меньше).
В ЦБ объяснили такой скачок цен подорожавшей упаковкой, транспортировкой и сырьем. Стоимость последнего выросла из-за повышения мировых цен на молочные жиры. Кроме того, увеличились издержки на оплату труда. А предложение отдельных продуктов (творога, сливочного масла) снизилось из-за сокращения их производства на Дону.
Поэтому вся молочка в декабре выросла в цене больше, чем месяцем ранее (по отношению к аналогичному периоду годом ранее).
Тысяча рублей за масло — еще не предел. Эксперты считают, что к весне этот продукт может подорожать еще в полтора раза.