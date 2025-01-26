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Posted 26 января, 04:47

Published 26 января, 04:47

Modified 26 января, 04:47

Updated 26 января, 04:47

Стало известно, почему подскочили цены на сливочное масло в Ростовской области

Стало известно, почему подскочили цены на сливочное масло в Ростовской области

26 января 2025, 04:47
Фото: Pxhere. Стало известно, почему подскочили цены на сливочное масло в Ростовской области
В Центральном банке России объяснили, почему так резко выросли цены на сливочное масло, в том числе в Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

По данным на конец 2024 года, у сливочного масла были самые большие показатели инфляции среди продуктов питания. Килограмм стоил в среднем 1045 рублей, когда год назад за него просили всего 740 рублей (на 305 рублей меньше).

В ЦБ объяснили такой скачок цен подорожавшей упаковкой, транспортировкой и сырьем. Стоимость последнего выросла из-за повышения мировых цен на молочные жиры. Кроме того, увеличились издержки на оплату труда. А предложение отдельных продуктов (творога, сливочного масла) снизилось из-за сокращения их производства на Дону.

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Поэтому вся молочка в декабре выросла в цене больше, чем месяцем ранее (по отношению к аналогичному периоду годом ранее).

Тысяча рублей за масло — еще не предел. Эксперты считают, что к весне этот продукт может подорожать еще в полтора раза.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Сливочное масло#Эксперты
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