rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 15:53

Published 26 января, 15:53

Modified 26 января, 15:55

Updated 26 января, 15:55

Температурный аттракцион прогнозируют синоптики в Ростовской области

Температурный аттракцион прогнозируют синоптики в Ростовской области

26 января 2025, 15:53
Фото: 1MI.
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается потепление до +9 и туман. Об этом жителям региона сообщили синоптики.

В Ростове-на-Дону с 27 по 29 января будет облачно и без осадков. Ожидается туман, гололед и ветер до десяти метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от -2 до +7.

Для жителей региона опасность также могут создать гололедица на дорогах и густой туман. Температура ночью в Ростовской области опустится до -5, а днем на некоторых территориях может подняться вплоть до +9.

Нулевая видимость: густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января
Узнать подробнее

Ранее стал известен прогноз погоды на весь февраль в регионе.

До этого на Ростовскую область опустился густой туман, из-за которого на бок опрокинулся автобус с шахтерами.

Читайте также:
Аномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделеМороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие суткиМорозы до -11 градусов ударят в Ростовской области в Рождество
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Гололед#Синоптики#Потепление#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика