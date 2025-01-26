Температурный аттракцион прогнозируют синоптики в Ростовской области

Posted 26 января, 15:53
Published 26 января, 15:53
Modified 26 января, 15:55
Updated 26 января, 15:55
В Ростове-на-Дону с 27 по 29 января будет облачно и без осадков. Ожидается туман, гололед и ветер до десяти метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от -2 до +7.
Для жителей региона опасность также могут создать гололедица на дорогах и густой туман. Температура ночью в Ростовской области опустится до -5, а днем на некоторых территориях может подняться вплоть до +9.
Ранее стал известен прогноз погоды на весь февраль в регионе.
До этого на Ростовскую область опустился густой туман, из-за которого на бок опрокинулся автобус с шахтерами.