rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 16:55

Published 26 января, 16:55

Modified 26 января, 16:59

Updated 26 января, 16:59

В Ростове неизвестный поджег автозаправку на Всесоюзной

В Ростове неизвестный поджег автозаправку на Всесоюзной

26 января 2025, 16:55
Фото: 1MI.
В Ростове неизвестный устроил поджог на автозаправке вечером 25 января. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал Baza.

Согласно источнику, возгорание заметил сотрудник заправки примерно в 23.00 мск. На кадрах видно, что мужчина в капюшоне приходит на заправочную станцию с двумя бутылками горючей жидкости и обливает ею оборудование.

Когда неизвестный поджигает вещество, огонь моментально вспыхивает и распространяется по заправке. Личность мужчины неизвестна.

В МЧС Ростовской области уточнили, что пожар произошел на Всесоюзной, 135. Информация об этом поступила в 23.02 мск.

Огонь распространился на 2 квадрата, его тушили четыре спасателя. По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать за 12 минут.

Видео: 1MI.
Пожилая бабушка в Ростове погибла при пожаре из-за свечи перед иконостасом
Узнать подробнее

Информация о происшествии от органов правопорядка пока не поступала.

Ранее ростовчане устроили поджог на железнодорожной станции взамен на криптовалюту.

Читайте также:
Два трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожараТрехэтажный дом сгорел ночью в центре Ростова-на-ДонуДва человека погибли сгоревшей квартире под Ростовом-на-Дону в Рождество
#Милана Белкина#Видео#Пожар#Поджог#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика