В Ростове неизвестный поджег автозаправку на Всесоюзной

Posted 26 января, 16:55
Published 26 января, 16:55
Modified 26 января, 16:59
Updated 26 января, 16:59
Согласно источнику, возгорание заметил сотрудник заправки примерно в 23.00 мск. На кадрах видно, что мужчина в капюшоне приходит на заправочную станцию с двумя бутылками горючей жидкости и обливает ею оборудование.
Когда неизвестный поджигает вещество, огонь моментально вспыхивает и распространяется по заправке. Личность мужчины неизвестна.
В МЧС Ростовской области уточнили, что пожар произошел на Всесоюзной, 135. Информация об этом поступила в 23.02 мск.
Огонь распространился на 2 квадрата, его тушили четыре спасателя. По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать за 12 минут.
Информация о происшествии от органов правопорядка пока не поступала.
Ранее ростовчане устроили поджог на железнодорожной станции взамен на криптовалюту.