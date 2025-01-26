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Posted 26 января, 15:22

Published 26 января, 15:22

Modified 26 января, 15:24

Updated 26 января, 15:24

В Ростове власти сняли с маршрута автобус с замерзающими пассажирами

В Ростове власти сняли с маршрута автобус с замерзающими пассажирами

26 января 2025, 15:22
Фото: 1MI.
Власти Ростова-на-Дону провели внеплановый рейд по автобусам. Информация о результатах проверки появилась в телеграм-канале горадминистрации.

Уточняется, что проверку провели по маршрутам №1, 1а, 10, 27, 43, 18, 18а и 81. В Итоге власти выявили 12 нарушений.

Среди них — неисправная система отопления, из-за чего в салоне автобуса было холодно. Сообщается, что после завершения рейса транспорт сняли с маршрута и заменили на исправный.

Полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области
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Ранее донские полицейские зафиксировали несколько нарушений в ходе проверки общественного транспорта в регионе.

До этого городские власти устроили рейд по ростовским автобусам после критических замечаний главы Минтранса.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Проверка#Рейд
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