В Ростове власти сняли с маршрута автобус с замерзающими пассажирами

Posted 26 января, 15:22
Published 26 января, 15:22
Modified 26 января, 15:24
Updated 26 января, 15:24
Уточняется, что проверку провели по маршрутам №1, 1а, 10, 27, 43, 18, 18а и 81. В Итоге власти выявили 12 нарушений.
Среди них — неисправная система отопления, из-за чего в салоне автобуса было холодно. Сообщается, что после завершения рейса транспорт сняли с маршрута и заменили на исправный.
Ранее донские полицейские зафиксировали несколько нарушений в ходе проверки общественного транспорта в регионе.
До этого городские власти устроили рейд по ростовским автобусам после критических замечаний главы Минтранса.