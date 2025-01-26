В Ростовской области отец избил битой несовершеннолетнего сына

Posted 26 января, 08:58
Published 26 января, 08:58
Modified 26 января, 09:00
Updated 26 января, 09:00
Ранее соцмедиа сообщали, что избиение произошло 23 января в станицe Κазанcκοй Βерхнедοнcκοгο райοнa. Там 39-летний мужчина избил своего 15-летнегο сына деревянной битой.
Правоохранители сообщили, что во время ссоры отец нанес подростку несколько ударов. Уточняется, что на мужчину возбудили дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия.
Ранее в ростовских соцмедиа появилась информация о смертельном избиении школьника.
До этого RostovGazeta сообщила о приезжих, которые избили и ограбили студента в Волгодонске.