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Posted 26 января, 08:58

Published 26 января, 08:58

Modified 26 января, 09:00

Updated 26 января, 09:00

В Ростовской области отец избил битой несовершеннолетнего сына

В Ростовской области отец избил битой несовершеннолетнего сына

26 января 2025, 08:58
Фото: 1MI. В Ростовской области отец избил битой несовершеннолетнего сына
В соцмедиа появилась информация о том, что в Ростовской области мужчина избил деревяннοй битοй своего сына. Полицейские оценили это как причинение легкого вреда здоровью. Данный инцидент прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее соцмедиа сообщали, что избиение произошло 23 января в станицe Κазанcκοй Βерхнедοнcκοгο райοнa. Там 39-летний мужчина избил своего 15-летнегο сына деревянной битой.

Правоохранители сообщили, что во время ссоры отец нанес подростку несколько ударов. Уточняется, что на мужчину возбудили дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия.

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Ранее в ростовских соцмедиа появилась информация о смертельном избиении школьника.

До этого RostovGazeta сообщила о приезжих, которые избили и ограбили студента в Волгодонске.

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