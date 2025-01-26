В Ростовской области отец избил битой несовершеннолетнего сына

В соцмедиа появилась информация о том, что в Ростовской области мужчина избил деревяннοй битοй своего сына. Полицейские оценили это как причинение легкого вреда здоровью. Данный инцидент прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Подпишитесь