В Ростовской области суд признал банкротами 11 уроженцев Германии

Posted 26 января, 16:07
Published 26 января, 16:07
Modified 26 января, 16:07
Updated 26 января, 16:07
По информации источника, уроженцы Германии сами подали заявление о своем банкротстве, поскольку у них были долги по кредитам. Уточняется, что сумма задолженностей каждого из них составила более полумиллиона рублей.
Десять из них родились в ГДР, а один — в городе Герсфельд.
Ранее имущество обанкротившегося банка «Донхлеббанк» на 2,4 миллиона рублей не смогли продать на торгах.
До этого регоператор подал в суд на администрацию Новочеркасска.