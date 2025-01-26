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Posted 26 января, 16:07

Published 26 января, 16:07

Modified 26 января, 16:07

Updated 26 января, 16:07

В Ростовской области суд признал банкротами 11 уроженцев Германии

В Ростовской области суд признал банкротами 11 уроженцев Германии

26 января 2025, 16:07
Фото: 1MI. В Ростовской области суд признал банкротами 11 уроженцев Германии
В Ростовской области по итогам 2024 года объявили банкротами 11 уроженцев Германии. Об этом рассказал «Дон 24», ссылаясь на Арбитражный суд региона.

По информации источника, уроженцы Германии сами подали заявление о своем банкротстве, поскольку у них были долги по кредитам. Уточняется, что сумма задолженностей каждого из них составила более полумиллиона рублей.

Десять из них родились в ГДР, а один — в городе Герсфельд.

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Ранее имущество обанкротившегося банка «Донхлеббанк» на 2,4 миллиона рублей не смогли продать на торгах.

До этого регоператор подал в суд на администрацию Новочеркасска.

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