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Posted 27 января, 14:16

Published 27 января, 14:16

Modified 27 января, 14:18

Updated 27 января, 14:18

Аномальное тепло накроет Ростовскую область в конце января

Аномальное тепло накроет Ростовскую область в конце января

27 января 2025, 14:16
Фото: pxhere. Аномальное тепло накроет Ростовскую область в конце января
В ближайшие дни на Ростовскую область опустится туман, воздух прогреется до +9, в дороги покроются слоем льда. Об этом рассказали синоптики.

С 28 по 30 января в Ростове будет облачно и туманно. В начале суток дороги будут покрыты льдом, а ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от -2 до +7 градусов.

Регион также накроет туман, а на дорогах образуется гололедица. Воздух в ночные часы охладится до -4, а днем — прогреется до +9 градусов.

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Ранее жителям Ростовской области рассказали, стоит ли ждать снега в феврале.

До этого стало известно об аварии с автобусом, которая произошла из-за густого тумана.

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