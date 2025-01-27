Аномальное тепло накроет Ростовскую область в конце января

Posted 27 января, 14:16
Published 27 января, 14:16
Modified 27 января, 14:18
Updated 27 января, 14:18
С 28 по 30 января в Ростове будет облачно и туманно. В начале суток дороги будут покрыты льдом, а ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от -2 до +7 градусов.
Регион также накроет туман, а на дорогах образуется гололедица. Воздух в ночные часы охладится до -4, а днем — прогреется до +9 градусов.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, стоит ли ждать снега в феврале.
До этого стало известно об аварии с автобусом, которая произошла из-за густого тумана.