Арестованы фигуранты дела о мошенничестве при ремонте в парке «Дружба» в Ростове

Напомним, реконструкция парка началась несколько лет назад, на нее было выделено 500 миллионов рублей. Завершить благоустройство планировалось осенью 2024-го, однако позже выяснилось, что работы по проекту не выполнили даже наполовину. Несмотря на это, подрядчик получил уже большую часть суммы.