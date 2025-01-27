Арестованы фигуранты дела о мошенничестве при ремонте в парке «Дружба» в Ростове

Posted 27 января, 14:21
Published 27 января, 14:21
Modified 27 января, 14:23
Updated 27 января, 14:23
Напомним, реконструкция парка началась несколько лет назад, на нее было выделено 500 миллионов рублей. Завершить благоустройство планировалось осенью 2024-го, однако позже выяснилось, что работы по проекту не выполнили даже наполовину. Несмотря на это, подрядчик получил уже большую часть суммы.
После этого власти разорвали контракт с компанией «Автомагистраль СК». В ответ компания подала иск в суд и попросил отменить штраф в размере 24 миллионов рублей.
14 января состоялась встреча главы горадминистрации Алексея Логвиненко с руководителями СМИ. На ней он рассказал, что реконструкцию парка планируют закончить в 2025 году, однако для этого нужны дополнительные средства, которых пока у города нет.
Как сообщает ТАСС, фирма «Автомагистраль» принадлежит одному из фигурантов.
«По версии следствия, фигуранты получили 150 миллионов рублей в качестве аванса на проведение работ, но 39 миллионов из них похитили», — пишет источник.
В отношении фигурантов возбуждено дело по признакам мошенничества, их на два месяца арестовал Ленинский районный суд.
Ранее стало известно, что определение подрядчика на выполнение работ по строительству второй очереди кладбища в Ростове было приостановлено.