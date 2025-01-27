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Posted 27 января, 19:37

Published 27 января, 19:37

Modified 27 января, 19:37

Updated 27 января, 19:37

Авиазаводу ТАНТК им. Бериева в Таганроге угрожают банкротством

Авиазаводу ТАНТК им. Бериева в Таганроге угрожают банкротством

27 января 2025, 19:37
Фото: 1MI. Авиазаводу ТАНТК им. Бериева в Таганроге угрожают банкротством
Авиационный завод «ТАНТК им. Г. М. Бериева», который расположен в Таганроге, собираются признать банкротом. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве организации поступило 27 января.

Уточняется, что задолженность завода подтверждается решением третейского суда. Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о «выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда».

Авиазавод находится в Таганроге на площади Авиаторов, 1. По данным системы СПАРК, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году.

В качестве основного вида деятельности предприятия указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По итогам 2023 года выручка компании составила 13,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 527 миллионов рублей.

В системе также указано, что кредитором компании является московская организация «Производственно-технический центр „ВЕКТОР“.

Предприятие занимается производством машин и оборудования специального назначения. Гендиректором организации является Артем Губин, а ее прибыль на 2022 год составила 19,6 миллиона рублей.

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