Авиазаводу ТАНТК им. Бериева в Таганроге угрожают банкротством

Авиационный завод «ТАНТК им. Г. М. Бериева», который расположен в Таганроге, собираются признать банкротом. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве организации поступило 27 января. Уточняется, что задолженность завода подтверждается решением третейского суда. Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о «выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда». Авиазавод находится в Таганроге на площади Авиаторов, 1. По данным системы СПАРК, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году. В качестве основного вида деятельности предприятия указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По итогам 2023 года выручка компании составила 13,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 527 миллионов рублей. В системе также указано, что кредитором компании является московская организация «Производственно-технический центр „ВЕКТОР“. Предприятие занимается производством машин и оборудования специального назначения. Гендиректором организации является Артем Губин, а ее прибыль на 2022 год составила 19,6 миллиона рублей. В Ростовской области суд признал банкротами 11 уроженцев Германии Узнать подробнее Ранее стало известно, что ростовский миллиардер Кислов избавился от всего своего бизнеса в России. Читайте также: Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан Скандально известному ростовскому блогеру Авакяну сожгли машину