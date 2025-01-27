Авиазаводу ТАНТК им. Бериева в Таганроге угрожают банкротством

Posted 27 января, 19:37
Published 27 января, 19:37
Modified 27 января, 19:37
Updated 27 января, 19:37
Сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве организации поступило 27 января.
Уточняется, что задолженность завода подтверждается решением третейского суда. Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о «выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда».
Авиазавод находится в Таганроге на площади Авиаторов, 1. По данным системы СПАРК, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году.
В качестве основного вида деятельности предприятия указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По итогам 2023 года выручка компании составила 13,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 527 миллионов рублей.
В системе также указано, что кредитором компании является московская организация «Производственно-технический центр „ВЕКТОР“.
Предприятие занимается производством машин и оборудования специального назначения. Гендиректором организации является Артем Губин, а ее прибыль на 2022 год составила 19,6 миллиона рублей.