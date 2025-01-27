«Бесконтрольность»: как загрязненный мазутом песок оказался в Ростовской области

Похожая система контроля, по словам эксперта, действует и в Московской области. Если на площадке переработчика контролирующие органы не увидят должного оборудования или оно будет с несоответствующими параметрами, сразу выписывается предписание. Работа площадки останавливается на неопределенный срок. До тех пор, пока не будут устранены все нарушения.