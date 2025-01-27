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Posted 27 января, 11:23

Published 27 января, 11:23

Modified 27 января, 11:51

Updated 27 января, 11:51

«Бесконтрольность»: почему загрязненный мазутом грунт свозили в Ростовскую область

«Бесконтрольность»: как загрязненный мазутом песок оказался в Ростовской области

27 января 2025, 11:23
Фото: Моспасслужба. «Бесконтрольность»: почему загрязненный мазутом грунт свозили в Ростовскую область

Правозащитник рассказал, почему загрязненный грунт возили в Ростовскую область

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Эксклюзив
Член регионального штаба Народного фронта, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta, что «прикопать» загрязненный мазутом грунт на Кубани невозможно из-за жесткого контроля. Поэтому была сделана попытка привезти его в Ростовскую область.

Система контроля за отходами

Собеседник рассказывает, что во многих регионах России система контроля за обращением с отходами выстроена уже максимально эффективно. В качестве примера спикер приводит Краснодарский край. Там отходы Большого Сочи большегрузные автомобили свозят аж в Белореченский район, где и перерабатывают. Что не удается переработать — отправляется на захоронение. Таким образом не допускаются никакие экологические нарушения.

Похожая система контроля, по словам эксперта, действует и в Московской области. Если на площадке переработчика контролирующие органы не увидят должного оборудования или оно будет с несоответствующими параметрами, сразу выписывается предписание. Работа площадки останавливается на неопределенный срок. До тех пор, пока не будут устранены все нарушения.

Работа площадки останавливается на неопределенный срок. До тех пор, пока не будут устранены все нарушения.
Работа площадки останавливается на неопределенный срок. До тех пор, пока не будут устранены все нарушения.. Фото: 1MI

Эксперт напоминает, что с 1 января 2025 года экологические нормы еще больше ужесточились. Сжигание засоренных мазутом грунтов, нефтешламов и других нефтепродуктов стало практически невозможным. Спикер объясняет, что при их сжигании вместе с дымом вырабатывается большое количество негативных сбросов в атмосферу. Чтобы этого не происходило — нужны специальные фильтры. А они стоят колоссальных денег.

В Ростовской области сфера обращения с отходами контролируется несколько иначе.

«У нас начинают убирать свалку грунтов, допустим, где-нибудь в Левенцовке в Ростове, грузят в самосвалы и везут куда-нибудь, например, в Неклиновский район, чтобы высыпать в балку. А потом эта территория заявляет о том, что ей нужны десятки миллионов рублей на вывоз мусора. Это вызывает недоумение. Возникает вопрос — где система учета и контроля обращения с отходами?» — комментирует Сергей Левченко.

Напомним, что о необходимости организации на Дону системы постоянного мониторинга неоднократно говорили экологи. По их словам, только полный контроль в режиме реального времени способен повлиять на ситуацию с выбросами в атмосферу, со сбросами в водоемы и с несанкционированными свалками в Ростовской области.

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Почему грязный песок везли в Семикаракорск

На днях стало известно, что загрязненный мазутом песок с побережья Черного моря стали привозить в Ростовскую область — в Семикаракорск.

«Но там даже нет полигона. Там ничего нет! Это площадка временного накопления отходов для переработки. А какая может быть переработка, если свалку пересыпали грунтом?» — задается вопросом Сергей Левченко.

Эксперт добавляет, что, к тому же, никто не посчитал, сколько средств было на это выделено.

Видео: t.me/rstv01. Почему грязный песок везли в Семикаракорск
«Я просто взял из СМИ цифру количества засоренного песка и сравнил сумму денег. Получилось, что доставка и утилизация одной тонны загрязненного песка обойдется 11 тысяч рублей. Вы только представьте себе эту сумму! Таких цифр никогда не было. Поэтому сразу возникает вопрос коррупционных рисков», — говорит правозащитник.

Собеседник заостряет внимание и на еще один важный момент.

«Все же понимают, что какую-то часть засоренного мазутом песка уже привезли в Ростовскую область? На место приехал врио губернатора. На мой взгляд, это некий показатель. Объясню. В случае выявления фактов, чиновники профильных министерств и ведомств обязаны моментально реагировать и извещать о происшествии правоохранительные органы. Те, в свою очередь, должны инициировать проверки. А что мы наблюдаем? Поэтому я не удивлюсь, если сейчас вряд ли что изменится. Однако Ростовская область — это зона ответственности врио губернатора региона. И если кто-то бездействует, он вправе спросить у руководителей профильных министерств, почему так происходит», — резюмирует Левченко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что после разлива мазута в Черном море, депутат Госдумы призвал ограничить ловлю рыбы в Азовском море. По его словам, нефтепродукты могут остаться в организме морских обитателей. Спикер высказал мнение, что употребление таких морепродуктов, может привести не только к отравлению, но и серьезным заболеваниям, вплоть до летального исхода.

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