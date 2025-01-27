«Бесконтрольность»: как загрязненный мазутом песок оказался в Ростовской области

Posted 27 января, 11:23
Published 27 января, 11:23
Modified 27 января, 11:51
Updated 27 января, 11:51
Собеседник рассказывает, что во многих регионах России система контроля за обращением с отходами выстроена уже максимально эффективно. В качестве примера спикер приводит Краснодарский край. Там отходы Большого Сочи большегрузные автомобили свозят аж в Белореченский район, где и перерабатывают. Что не удается переработать — отправляется на захоронение. Таким образом не допускаются никакие экологические нарушения.
Похожая система контроля, по словам эксперта, действует и в Московской области. Если на площадке переработчика контролирующие органы не увидят должного оборудования или оно будет с несоответствующими параметрами, сразу выписывается предписание. Работа площадки останавливается на неопределенный срок. До тех пор, пока не будут устранены все нарушения.
Эксперт напоминает, что с 1 января 2025 года экологические нормы еще больше ужесточились. Сжигание засоренных мазутом грунтов, нефтешламов и других нефтепродуктов стало практически невозможным. Спикер объясняет, что при их сжигании вместе с дымом вырабатывается большое количество негативных сбросов в атмосферу. Чтобы этого не происходило — нужны специальные фильтры. А они стоят колоссальных денег.
В Ростовской области сфера обращения с отходами контролируется несколько иначе.
«У нас начинают убирать свалку грунтов, допустим, где-нибудь в Левенцовке в Ростове, грузят в самосвалы и везут куда-нибудь, например, в Неклиновский район, чтобы высыпать в балку. А потом эта территория заявляет о том, что ей нужны десятки миллионов рублей на вывоз мусора. Это вызывает недоумение. Возникает вопрос — где система учета и контроля обращения с отходами?» — комментирует Сергей Левченко.
Напомним, что о необходимости организации на Дону системы постоянного мониторинга неоднократно говорили экологи. По их словам, только полный контроль в режиме реального времени способен повлиять на ситуацию с выбросами в атмосферу, со сбросами в водоемы и с несанкционированными свалками в Ростовской области.
На днях стало известно, что загрязненный мазутом песок с побережья Черного моря стали привозить в Ростовскую область — в Семикаракорск.
«Но там даже нет полигона. Там ничего нет! Это площадка временного накопления отходов для переработки. А какая может быть переработка, если свалку пересыпали грунтом?» — задается вопросом Сергей Левченко.
Эксперт добавляет, что, к тому же, никто не посчитал, сколько средств было на это выделено.
«Я просто взял из СМИ цифру количества засоренного песка и сравнил сумму денег. Получилось, что доставка и утилизация одной тонны загрязненного песка обойдется 11 тысяч рублей. Вы только представьте себе эту сумму! Таких цифр никогда не было. Поэтому сразу возникает вопрос коррупционных рисков», — говорит правозащитник.
Собеседник заостряет внимание и на еще один важный момент.
«Все же понимают, что какую-то часть засоренного мазутом песка уже привезли в Ростовскую область? На место приехал врио губернатора. На мой взгляд, это некий показатель. Объясню. В случае выявления фактов, чиновники профильных министерств и ведомств обязаны моментально реагировать и извещать о происшествии правоохранительные органы. Те, в свою очередь, должны инициировать проверки. А что мы наблюдаем? Поэтому я не удивлюсь, если сейчас вряд ли что изменится. Однако Ростовская область — это зона ответственности врио губернатора региона. И если кто-то бездействует, он вправе спросить у руководителей профильных министерств, почему так происходит», — резюмирует Левченко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что после разлива мазута в Черном море, депутат Госдумы призвал ограничить ловлю рыбы в Азовском море. По его словам, нефтепродукты могут остаться в организме морских обитателей. Спикер высказал мнение, что употребление таких морепродуктов, может привести не только к отравлению, но и серьезным заболеваниям, вплоть до летального исхода.