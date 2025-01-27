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Posted 27 января, 05:52

Published 27 января, 05:52

Modified 27 января, 05:54

Updated 27 января, 05:54

Что известно о пожаре в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону

Что известно о пожаре в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону

27 января 2025, 05:52
Фото: rostovgazeta.ru. Что известно о пожаре в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону

В СИЗО №1 в Ростове загорелся кабинет в административном здании

Стало известно, где именно случился пожар в следственном изоляторе №1 в Ростове. Подробности сообщает telegram-канал SHOT.

Эпицентром возгорания стал кабинет, в котором находилась техника системного администратора. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и МЧС. Спасатели оперативно потушили возгорание. Информации о пострадавших пока нет.

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Как сообщала RostovGazeta, происшествие случилось 27 января.

СИЗО №1 известен попыткой побега заключенных и захватом заложников из числа сотрудников режимного учреждения. С захватчиками вели переговоры, но они ни к чему не привели. Заключенных ликвидировали при штурме спустя полдня. Выжить удалось только одному террористу.

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