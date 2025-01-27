Что известно о пожаре в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону

СИЗО №1 известен попыткой побега заключенных и захватом заложников из числа сотрудников режимного учреждения. С захватчиками вели переговоры, но они ни к чему не привели. Заключенных ликвидировали при штурме спустя полдня. Выжить удалось только одному террористу.