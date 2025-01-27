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Posted 27 января, 11:35

Published 27 января, 11:35

Modified 27 января, 11:37

Updated 27 января, 11:37

Два десятка фур с песком из Анапы не пустили на полигон в Ростовской области

Два десятка фур с песком из Анапы не пустили на полигон в Ростовской области

27 января 2025, 11:35
Фото: Оперштаб Кубани. Два десятка фур с песком из Анапы не пустили на полигон в Ростовской области
В Ростовской области развернули фуры с замазученным песком из Анапы. Перерабатывать его не планируют, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь 27 января.

По словам главы региона, песок не повезут ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Это решение согласовали с заместителем Минприроды России, который недавно приезжал в регион.

— Въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Минприроды, — отчитался Юрий Слюсарь. — Вчера на территорию области прибыли ещё 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно.
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Видео: ТГ rstv01. Два десятка фур с песком из Анапы не пустили на полигон в Ростовской области

То, что компания «Южный город» повезет весь песок за 400 километров к берегам Черного моря, звучит довольно сомнительно. Слишком уж накладно это получается. Но будем надеяться, что организация честно исполнит решение властей, а не избавится от груза на какой-нибудь свалке.

Часть песка все-таки уже попала на полигон, но по сравнению с общи объемом, который собирались переработать, его немного (около 3%).

В ближайшие дни недели «Южному городу» предстоит придумать безопасные и экологичные решения, как переработать замазученный песок. Ведь выбранный изначально полигон, как выяснилось позже, не подходит для таких работ.

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