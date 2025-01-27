Два десятка фур с песком из Анапы не пустили на полигон в Ростовской области

То, что компания «Южный город» повезет весь песок за 400 километров к берегам Черного моря, звучит довольно сомнительно. Слишком уж накладно это получается. Но будем надеяться, что организация честно исполнит решение властей, а не избавится от груза на какой-нибудь свалке.