Два десятка фур с песком из Анапы не пустили на полигон в Ростовской области

Posted 27 января, 11:35
Published 27 января, 11:35
Modified 27 января, 11:37
Updated 27 января, 11:37
По словам главы региона, песок не повезут ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Это решение согласовали с заместителем Минприроды России, который недавно приезжал в регион.
— Въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Минприроды, — отчитался Юрий Слюсарь. — Вчера на территорию области прибыли ещё 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно.
То, что компания «Южный город» повезет весь песок за 400 километров к берегам Черного моря, звучит довольно сомнительно. Слишком уж накладно это получается. Но будем надеяться, что организация честно исполнит решение властей, а не избавится от груза на какой-нибудь свалке.
Часть песка все-таки уже попала на полигон, но по сравнению с общи объемом, который собирались переработать, его немного (около 3%).
В ближайшие дни недели «Южному городу» предстоит придумать безопасные и экологичные решения, как переработать замазученный песок. Ведь выбранный изначально полигон, как выяснилось позже, не подходит для таких работ.