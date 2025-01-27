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Posted 27 января, 18:09

Published 27 января, 18:09

Modified 27 января, 18:11

Updated 27 января, 18:11

Экспертиза одобрила строительство ТЦ «М4МОЛЛ» в Ростовской области на М-4 «Дон»

Экспертиза одобрила строительство ТЦ «М4МОЛЛ» в Ростовской области на М-4 «Дон»

27 января 2025, 18:09
Фото: 1MI. Экспертиза одобрила строительство ТЦ «М4МОЛЛ» в Ростовской области на М-4 «Дон»
Экспертиза одобрила проект торгового комплекса «М4МОЛЛ» на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Сообщается, что комплекс будет располагаться на Аксайском проспекте на 1054-м километре трассы М-4 «Дон». Экспертизу проводила краснодарская организация, а застройщиком является компания «Вертикаль Инвест-Юг».

На сайте торгового комплекса указано, что он будет предназначен для среднего и малого бизнеса, который специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, мебели и декора. На территории также будет располагаться склад.

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Ранее экспертиза дала положительное заключение на возведение ангара для скандально известной авиакомпании «Азимут».

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