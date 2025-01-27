Экспертиза одобрила строительство ТЦ «М4МОЛЛ» в Ростовской области на М-4 «Дон»

Posted 27 января, 18:09
Published 27 января, 18:09
Modified 27 января, 18:11
Updated 27 января, 18:11
Сообщается, что комплекс будет располагаться на Аксайском проспекте на 1054-м километре трассы М-4 «Дон». Экспертизу проводила краснодарская организация, а застройщиком является компания «Вертикаль Инвест-Юг».
На сайте торгового комплекса указано, что он будет предназначен для среднего и малого бизнеса, который специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, мебели и декора. На территории также будет располагаться склад.
Ранее экспертиза дала положительное заключение на возведение ангара для скандально известной авиакомпании «Азимут».