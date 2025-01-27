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Posted 27 января, 17:12

Published 27 января, 17:12

Modified 27 января, 17:14

Updated 27 января, 17:14

Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выставили на продажу

Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выставили на продажу

27 января 2025, 17:12
Фото: 1MI. Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выставили на продажу
Фабрики Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске выставили на продажу. Об этом сообщил Город N, ссылаясь на председателя совета директоров корпорации Владимира Мельникова.

Мельников сообщил СМИ, что решение отказаться от фабрик в Ростовской области связано с нехваткой рабочей силы, а также с тем, что в России нет новых технологий для производства.

«Мы больше не производственная, а ритейлер-компания», — подчеркнул он.

В связи с этим фабрики выставили на продажу.

«И покупателей немало» — уточнил Мельников.

Напомним, руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новочеркасске и перевести производство в страны Азии.

Из-за этого решения работу потеряют около двух тысяч человек.

Позже появилась информация, что для закрывающихся фабрик Gloria Jeans решили найти инвесторов.

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Ранее появилась информация, что в регионе компания из Чечни хочет отсудить у властей более 40 миллионов рублей.

До этого RostovGazeta писала, что столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за задолженностей.

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