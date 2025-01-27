Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выставили на продажу

Posted 27 января, 17:12
Published 27 января, 17:12
Modified 27 января, 17:14
Updated 27 января, 17:14
Мельников сообщил СМИ, что решение отказаться от фабрик в Ростовской области связано с нехваткой рабочей силы, а также с тем, что в России нет новых технологий для производства.
«Мы больше не производственная, а ритейлер-компания», — подчеркнул он.
В связи с этим фабрики выставили на продажу.
«И покупателей немало» — уточнил Мельников.
Напомним, руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новочеркасске и перевести производство в страны Азии.
Из-за этого решения работу потеряют около двух тысяч человек.
Позже появилась информация, что для закрывающихся фабрик Gloria Jeans решили найти инвесторов.
Ранее появилась информация, что в регионе компания из Чечни хочет отсудить у властей более 40 миллионов рублей.
До этого RostovGazeta писала, что столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за задолженностей.