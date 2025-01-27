Газпромбанк Автолизинг предлагает новую допуслугу «Телематика»

Posted 27 января, 06:00
Published 27 января, 06:00
Modified 27 января, 10:05
Updated 27 января, 10:05
Сервис позволяет минимизировать риски, связанные с нецелевой эксплуатацией автомобиля, помогает предотвратить угон и неправомерное использование. Сигнализация имеет специальную конструкцию, которую тяжело обезвредить даже опытным угонщикам. Среди прочих преимуществ — мониторинг местонахождения транспортного средства, специальные сервисы (помощь при ДТП и поломке), возврат машины владельцу профессиональными группами быстрого реагирования.
Клиентам лизинговой компании доступны три тарифа: Omega X и Platinum X — для легковых автомобилей, Logistic CAN — для всех транспортных средств.
В тариф Omega X включен ежедневный мониторинг за автомобилем и такие опции, как контроль проникновения в салон, контроль отключения или разряда АКБ; контроль буксировки и увоза на эвакуаторе; удаленное управление, а также автозапуск в подарок. Сервис помогает идентифицировать владельца с помощью метки, а также обнаружить и вернуть транспортное средство по заявлению. Среди дополнительных плюсов — мобильное приложение Cesar Car и помощь при ДТП. Полный набор опций, доступных для подключения, зависит от марки и модели транспортного средства.
Тариф Platinum X отличает от Omega X наличие дополнительного поискового блока, двойной защиты от угона, датчика аварии и сервиса Cesar Assistance.
Подключение тарифа CS Logistic позволит предпринимателям защититься от неправомерного использования или простоя автомобиля и уменьшить затраты на содержание и обслуживание автопарка за счет предотвращения нецелевого использования техники и оптимизации расхода топлива (в том числе путем предотвращения мошеннических сливов). Для владельцев коммерческого транспорта услуга «Телематика» упростит контроль за работой выездных сотрудников, позволит усовершенствовать логистику, поможет оптимизировать транспортные маршруты, то есть в целом облегчит управление автопарком.
Телематическое оборудование предусматривает использование целого комплекса различных датчиков для транспорта с CAN-шиной и формирование широкого спектра отчетов, в том числе по оборотам и температуре двигателя, скорости и положению педали газа, остатку топлива в баке, моточасам, расходу топлива, общему пробегу и т. д.
«Благодаря сервису „Телематика“ наши клиенты могут вывести управление автопарком на новый уровень и минимизировать финансовые и временные затраты», — отмечает руководитель департамента маркетинга «Газпромбанк Автолизинг» Святослав Ряжский.
Услуга «Телематика» предоставляется АО «Цезарь Сателлит», ИНН 7704191876. Получить дополнительную информацию об услуге и оформить заявку на подключение можно на странице.